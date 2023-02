Carlos Aragón reflexiona en el teatro a través de la obra “Inteligencia Actoral”

A través de una comedia de ciencia ficción, Carlos Aragón se cuestiona hasta qué punto el ser humano puede identificar qué es real o no, o si la inteligencia artificial, hoy tan avanzada, es capaz de sustituir el trabajo de un actor, por eso conectó de inmediato cuando leyó el guion de la obra “Inteligencia Actoral”.

“Desde que me llegó el texto a mis manos me pareció de una inteligencia dramaturga necesaria para esta época. Siento que es una tomografía del quehacer teatral; está plasmado de tal forma que pareciera que me estuvieron espiando durante muchos años”, contó el actor.

El material fue escrito por Flavio González Mello, ganador del Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón, quien también dirige, y cuenta la historia de “Paco Ramos” (Aragón), un actor famoso que está a punto de estrenar una versión de “Hamlet” cuando recibe una imprevista propuesta para filmar una película de Hollywood.

El elenco lo completan Roberto Beck, Dobrina Cristeva, Diana Sedano, Fernando Rebeil, Verónica de Alba y Elena del Río. Foto: Especial

Ante esto, el director y el actor se confabulan para utilizar un robot suplente, el reto será que el público, los productores y los miembros del elenco no sepan quién es el original y quién es la copia.

“Esto nos deja muchas preguntas… Realmente la inteligencia artificial puede cubrir las emociones de otro ser humano. Me parece hasta un poco terrorífico pensar eso. Además, siento que ahora estamos tan concentrados en los dispositivos electrónicos que olvidamos voltear a ver la naturaleza”, agregó.

El elenco lo completan Roberto Beck, Dobrina Cristeva, Diana Sedano, Fernando Rebeil, Verónica de Alba y Elena del Río. La obra ofrece funciones los jueves y viernes a las 20:00 horas, los sábados a las 19:00 horas y los domingos a las 18:00 horas, en el Teatro Helénico. El costo del boleto va de los 205 a los 360 pesos, sin cargos por servicio.

