El actor Julio Bracho regresa al teatro como Gael en “Amor al cubo”

Tras cinco años sin hacer teatro, Julio Bracho regresa a los escenarios del Foro Shakespeare con una comedia ácida que habla del poliamor y lo complejo de las relaciones amorosas, una historia con la que el público se identifica o se incómoda, pero de todas maneras se ríe.

“Eso es lo maravilloso del teatro, que en la oscuridad puedes ser cómplice de esos personajes sin tener que decírselo a alguien, eso es lo mágico, por eso se vuelve un evento único e irremplazable”, afirmó el actor.

Bracho da vida de “Gael” en “Amor al cubo”, quien tiene una relación con “Iris” (Valentina Penagos) y “Hanna” (Alejandra Martín), los tres aceptan estar juntos y “felices”, sin embargo, tras morir el hermano de él, recibe una caja en donde hay tres sobres con secretos de cada uno de los personajes, pero todo está tratado desde la comedia; el género favorito del actor.

“Nos falta mucha comedia ácida, tanto en teatro como en cine, en realidad no hay historias de humor negro, de ese que a veces saca ampulas, por eso me gusta hacerlo y lo promuevo por eso hay que ser como el bastión del humor ácido”, explicó.

Aunque la trama en papel parece divertida, aseguró que representarla y contarla es complejo, sobre todo a la hora de montarla, porque Martín también es la directora y al estar los tres en el escenario al mismo tiempo, no tenían ese punto de vista o reacción que da un director cuando está abajo, sin embargo, le gustó el reto a Bracho, porque la expectativa de ver cómo reaccionaba el público fue mejor.

ENSEÑA

Julio viene de una familia de actores y con 30 años de experiencia en la industria del entretenimiento, comparte su talento y conocimiento con las nuevas generaciones en la escuela que abrió hace seis años en Querétaro y con la que ha ayudado a varios jóvenes a encontrar su vocación.

Sin embargo, considera que ahora los jóvenes están interesados más en el resultado, cuando para llegar a éste se necesita de una estructura, y para eso sirve la educación. “No está mal buscar el resultado, porque eso pasa con los youtubers e influencers, son famosas nada más porque son famosas, pero les digo a mis hijos, prepárense y como consecuencia eso lo van a obtener”, afirmó.

Para él este boom de influencers que ahora están en todos los anuncios y proyectos, tendrán el mismo destino que los participantes de los reality shows de la primera década de este siglo, pues hoy ya nadie los recuerda.

“Una cosa es salir en al tele y otra es ser actor, estar en un programa no te vuelve actor, si practicas este oficio tienes mucha más durabilidad y longevidad, a solo ser famoso, porque hoy me preguntó dónde están todas esas personas de Big Brother, no están en ningún lado porque no tuvieron un cimentación. Lo mismo pasará con esto, en un futuro no existirán, va a mutar a otra cosa”, contó.

“Hacer teatro me permite sentirme vivo, porque está sucediendo esta verdad escénica en la cual en algún punto soy testigo, y eso se vuelve interesante como proceso actoral”, dijo.

“Amor al cubo” se presenta todos los viernes en el Foro Shakespeare.

La obra tendrá una corta temporada, el último día de funciones será el 18 de noviembre.

Esta puesta en escena es una producción de tres países: España, México y Puerto Rico.

Su anterior trabajo en teatro fue con Héctor Bonilla en “Éxito a cualquier precio”.

41 proyectos para la pantalla chica ha hecho.

2021 estuvo en ¿Qué le pasa a mi familia?

