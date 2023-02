VIDEO | Sam Smith es insultado por una mujer en calles de NY: “Tú, demoniaco y retorcido”

Sam Smith vivió un incómodo momento durante su más reciente visita a Nueva York, pues mientras realizaba un tranquilo paseo acompañado de sus amigos por Central Park un grupo de personas, entre el que destaca la voz de una mujer, le lanzaron insultos en los que lo llamaron “pervertidor” y “pedófilo”.

El cantante británico goza de un arrollador éxito en su carrera y su triunfo más reciente fue en los Grammy al llevarse el galardón como Mejor actuación pop de dúo o grupo junto a Kim Petras por su canción “Unholy”, lo que los convirtió en la primera mujer trans y persona no binaria en ser reconocidos durante una importante premiación musical.

Contrario al momento de felicidad que experimentó durante la premiación, Sam Smith tuvo una mala experiencia la mañana de este jueves 16 de febrero cuando caminaba por Central Park ya que un grupo de personas comenzó a gritarle e insultarlo, así lo dio a conocer el portal Them que detallaron que entre las ofensas que recibió fue llamado “pedófilo” y “pervertidor”.

“Sam Smith debería irse al infierno”, se escucha a una mujer en el clip donde también se puede ver que el artista toma una fotografía de las personas que lo atacaron. “Tú, demoníaco, retorcido y enfermo bastardo ¡Deja a los niños en paz!”, añade otra persona mientras el cantante se aleja del lugar.

Sam Smith responde a críticas

El más reciente material discográfico de Sam Smith ha significado un gran triunfo en su carrera, sin embargo, el video musical de su canción “I’m not here to make friends” logró dividir opiniones en redes sociales donde algunos internautas lo calificaron de “vulgar” y de “sexualización excesiva” debido a los atuendos que usó y algunas escenas con sus bailarines.

En el video -que de acuerdo con la revista Elle se filmó en el castillo del rey Enrique VIII- el cantante luce extravagantes atuendos llenos de color y brillo, como un vestido strapless en tonos rosa y otro con un reveladora abertura en la pierna.

En entrevista para “The Graham Norton Show” de la BBC, el cantante no dudó en responder a las críticas: “No pasó nada malo. No fue raro. Cosas más raras han sucedido en ese castillo. Seamos honestos”. Mientras que integrantes de la comunidad LGBT salieron en su defensa asegurando que la libertad de Smith lograba molestar a algunos internautas debido a que se muestra libre.

