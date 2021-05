¿Quién es Sam Smith? El cantante No binario, ganador del Oscar y dueño de un Récord Guinness

Sam Smith nació el 19 de mayo de 1992, en Londres, Inglaterra y desde sus inicios en la música, era claro que iba a ser un gran éxito y que podría explotar todo su talento. Además, su vida sentimental, su vida personal y sus éxitos como músico lo hacen uno de los favoritos del público en todo el mundo.

El debut de Sam Smith como solista se dio en el año 2014, cuando sólo tenía 22 años. In the Lonely Hour fue su primera producción discográfica y un éxito desde el principio. En 2017 estrenó The Thrill of It All y el año pasado sacó a la luz Love Goes.

En una entrevista para The Sunday Times, en octubre de 2017, el músico británico se declaró públicamente como persona de género no-binario, es decir, que se considera tanto hombre como mujer. Incluso, en sus perfiles de redes sociales ha cambiado su descripción a los términos they / them, esto tras "superar años de guerra con mi género".​ Este género No binario del que habla Sam Smith lo comparte con otros artistas de gran fama como la actriz y cantante Demi Lovato.

Sam Smith se considera una persona de género No binario

El premio Oscar

A principios de 2016, Sam Smith ganó el Globo de Oro a la mejor canción original por Writing's on the Wall, el Soundtrack de la película de James Bond, Spectre.​ Este logro lo convirtió en el segundo artista que compone una canción para la exitosa saga y obtiene un galardón en dicha ceremonia. Lo hizo detrás de su compatriota Adele, con Skyfall.

pero las buenas noticias no pararon ahí. Ese año también se quedó con el premio para la mejor canción original en la edición 88 de la edición 88 de los Premios Oscar.

Además, su disco Lonely Hour estuvo 79 semanas consecutivas en las las primeras diez posiciones de la lista de álbumes británica, algo que nadie más ha conseguido en la historia.

Con sólo 29 años, Sam Smith se ha convertido en uno de los representantes más importantes de la música en inglés a nivel global. Una voz privilegiada y un gran carisma lo hacen uno de los favoritos del público.

Sam Smith ganó el Oscar por Writing´s on the wall

