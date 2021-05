Muere el padre de Adele; la cantante le da el último adiós a pesar de que él la abandonó

La cantante Adele ha tenido que superar grandes retos en en poco tiempo, propiamente durante la pandemia del Covid-19, enfermedad que de por sí, tiene en jaque al mundo entero; su divorcio con Simon Konecki, el cambio de imagen tras perder peso,hacerse cargo de su hijo Angelo. Ahora se dio a conocer que está de luto tras la muerte de su padre.

Aunque la relación entre la británica con su progenitor, Mark Evans, no fue la mejor, pues la abandonó a ella y a su madre cuando tenía tres años de edad, parece ser que sí le afectó la noticia.

Resulta que Evans perdió la batalla contra el cáncer a sus 57 años de edad. Con esto, uno de los capítulos más dolorosos de la intérprete de "Hello", "Someone Like You" y "Rolling in the deep" concluyó en lo que dejó ver como si nada pasara, pero de acuerdo con fuentes cercanas, si la hizo sentir mal.

¿Cómo fue la relación entre Adele y su padre?

Aunque Adele nunca negó la existencia de su padre, tampoco ocultó la verdad sobre él en relación con ella y su madre. A pesar de que las abandonó, en varias ocasiones ganó algunos ingresos aprovechándose de la fama de su hija. A pesar de esto, siempre dejó como un misterio sus sentimientos sobre él.

Con el paso del tiempo, él intentó acercarse a la cantante, pero ya fue demasiado tarde, pues habían pasado demasiados años y los daños no serían fáciles de superar.

Uno de los mayores problemas de Mark Evans fue el alcoholismo, enfermedad que provocó que se alejara de su familia, de acuerdo con las declaraciones que ofreció en los últimos años de su vida. Aunque de momento no ha mencionado nada, se espera que Adele haga algún tipo de publicación en sus redes sociales.

