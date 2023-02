Karely Ruiz preocupa a sus fans tras inquietante mensaje: “No me siento bien”

Karely Ruiz se convirtió en tendencia en redes sociales durante las últimas horas debido a que realizó una publicación con la que causó una gran preocupación entre sus fans pues resulta que la modelo de OnlyFans dejó ver que no se encuentra atravesando por su mejor estado anímico, por lo que en esta nota te contamos todo lo que sabemos al respecto.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Karely Ruiz realizó la publicación en cuestión, la cual fue realizada durante la noche del miércoles 15 de febrero y en dicho post, la influencer regiomontana de 22 años apareció tomándose una selfie sumamente sonriente y derrochando sensualidad como es su costumbre pues se dejó ver con una blusa que tenía un pronunciado escote que enloqueció a sus fans, no obstante, lo que alarmó a sus seguidores fue el texto que escribió para acompañar su candente postal.

Karely Ruiz causó una gran preocupación entre sus fans. Foto: IG: karelyruiz

“Era feliz en este momento y no lo sabía, ahorita no me siento muy buen” fue el texto que escribió Karely Ruiz, quien acompañó dichas palabras con el emoji de un corazón roto para hacer énfasis que no la estaba pasando nada bien, asimismo, fue la última publicación que Karely Ruiz hizo en Instagram, lo cual, preocupó aún más a sus fans pues habitualmente, la influencer es muy activa en sus redes sociales durante la noche.

“El dinero no es todo”, asegura Karely Ruiz

Luego de varias horas de tener preocupados a sus fans, Karely Ruiz volvió a reportarse en sus redes sociales y difundió una serie de fotografías de hace algunos meses atrás en las que apareció con el cabello cortó y reveló que tuvo que raparse debido a que experimentó alopecia provocada por el estrés y fue en dicha publicación donde la influencer comenzó a recibir una gran cantidad de mensajes de apoyo, no obstante, también recibió algunos comentarios mal intencionados a los que más tarde salió a responder.

Karely Ruiz destapó que tiene problemas de estrés y depresión. Foto: FB: Karely Ruiz

“Me puso un morro que qué estrés puedo tener si gano muy bien, entiendan que el dinero no lo es todo, así como ustedes yo también tengo problemas”, escribió Karely Ruiz, quien no ha ofrecido más detalles sobre la situación que la tiene atravesando por este mal momento anímico.

Karely Ruiz recibió una gran cantidad de mensajes de apoyo. Foto: FB: Karely Ruiz

Cabe señalar que, en distintas ocasiones Karely Ruiz ha referido que, aunque le gusta todo lo que conlleva el ser famosa, también hay un lado oscuro, pues ha mencionado que muchas personas se le acercan con la intención de sacar algún beneficio económico, incluso, hace unos días reveló que “sus amigos” le robaron en su propia casa diversos objetos de prestigiosas marcas, además, también ha referido que tiene que lidiar con las críticas por su ocupación, por lo que se cree que su malestar emocional podría estar relacionado con estos temas.

SIGUE LEYENDO:

Joana Benedek: 5 fotos que demuestran que era la actriz más bella de las telenovelas

Amanda Rosa: así luce actualmente la bella conductora de “Se Vale”

Maite Perroni confiesa que se casó embarazada: “No lo podía creer”