Los Tucanes de Tijuana regresan a esta ciudad tras un veto que les duró 13 años

Catalogado como “el evento de la década en la frontera”, así anunciaron el concierto que ofrecerán Los Tucanes de Tijuana en la misma tierra en la que hace 13 años fueron vetados y en la que albergan millones de seguidores que los vieron crecer y disfrutaron de sus primeras canciones, pero que desafortunadamente por un largo periodo fueron privados de verlos en vivo.

La fecha esperada es el próximo 8 de julio del 2023 y tiene como lugar reservado el Estadio Caliente, los boletos estarán a la preventa en FunTicket para algunos exclusivos usuarios registrados en la boletera desde este 15 de febrero y el 16 en venta general para todo el público, hay que destacar que el recinto tiene una capacidad de 27 mil 333 personas.

“Después de 13 años de ausencia, la agrupación vuelve a la tierra que los vio nacer en lo que será el concierto de la década en nuestro país. Es momento de volver a bailar y cantar canciones que han cruzado fronteras como ‘La Chona’, ‘El Tucanazo’, ‘Mundo de Amor’ y ‘El Centenario’”, expresaron desde la oficina de prensa de Los Tucanes de Tijuana.

Hay que destacar que el evento espera una gran convocatoria por lo que el Gobierno de Tijuana y el municipio apoyará con distintas órdenes, además la agrupación recibió el apoyo de la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez quien se reunió con los famosos para ultimar detalles y hablar sobre la presentación.

“El grupo en la actualidad cuenta con más de 20 millones de seguidores, reciben más de 10 billones de reproducciones en sus plataformas de streaming, y han recorrido múltiples conciertos internacionales como: Coachella, Vive Latino, Pa'l Norte, y fusiones con grandes artistas internacionales”, detallaron en el documento.

¿Por qué los vetaron de Tijuana?

Aunque son de las agrupaciones más reconocidas del regional mexicano, la banda encabezada por Mario Quintero recibió las restricciones del Gobierno de Tijuana de no presentarse ahí, puesto que argumentaron que con sus canciones y corridos hacen apología a la violencia, y es que algunas de las piezas que son famosos de su repertorio hablan de narcotráfico o de actos delictivos.

Además, se dice que fue en 2008 cuando el vocalista tomó el micrófono para decir en una de las presentaciones que tuvieron en el Hipódromo Caliente de la ciudad fronteriza: “Un saludo para El Teo y su compadre El Muletas, arriba la maña”, después de estas palabras nada volvió a ser igual para ellos.

En ese entonces estaba Julián Leyzayola como Jefe de Seguridad y aseguró que la banda no volvería a cantar en Tijuana, ahora tras 13 años de no pisar un escenario, Los Tucanes de Tijuana están ansiosos de devolverle al público todos los años en los que no estuvieron juntos para corear los grandes éxitos.

