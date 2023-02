Chris Evans derrocha miel con estas románticas fotos con su novia Alba Baptista

Con motivo del Día de San Valentín muchos famosos se pusieron románticos, sin embargo, el que derrochó miel fue Chris Evans, quien en sus redes sociales publicó algunas fotos con su novia Alba Baptista. A pesar de que el actor de Marvel rompió varios corazones, también enterneció a los usuarios de redes sociales, quienes hicieron tendencia algunas de las imágenes en los que se ve feliz y disfrutando de su relación.

Desde que confirmó que sostenía un romance con la actriz, el protagonista de "Capitán América" se había mantenido muy discreto sobre su relación, sin embargo, con la celebración de este 14 de febrero, fecha en la que se festeja el "Día del amor y la amistad", el histrión, de 41 años, compartió en su cuenta de Instagram, en donde tiene más de 18 millones de admiradores, una recopilación de fotografías de los momentos más románticos que ha tenido con su pareja.

Chris Evans y Alba Baptista presumen sus románticas fotos

Este martes, Chris subió un video a sus historias de la plataforma de Meta, en donde hizo una recopilación de fotos con Alba. El actor mostró diferentes momentos que han vivido juntos, dese sus viajes a las montañas, el bosque, viendo las auroras boreales, esquiando, así como el tiempo junto a sus mascotas y celebrando otras festividades como Halloween, por mencionar algunos. Esta es la primera vez que el galán de Hollywood presume su relación con la joven artista que tiene 25 años.

Si bien en su cuenta de Instagram los fanáticos de la estrella de cine no pudieron dejar algún comentario, muchos fueron a otras plataformas de redes sociales para hablar sobre el tema, haciendo tendencia el nombre de Chris Evans en sitios como Twitter. "La historia de Instagram de Chris Evans, literalmente, no puedo soportarlo más, he terminado", "Chris Evans siendo EL novio y publicando un carrete completo de él y Alba Baptista para el Día de San Valentín" y "Llévalo a la luna por mi", son algunas de las reacciones.

Foto: Especial

Hay que recordar que Evans fue uno de los solteros más cotizados de Hollywood, ya que por mucho tiempo no tuvo pareja. El actor siempre fue considerado como un galán de la pantalla grande, por lo que había enamorado a varias fanáticas alrededor del mundo, sin embargo, ahora que anunció que está saliendo con Alba Baptista, muchas mujeres en plataformas digitales han expresado su "tristeza", pero al mismo tiempo le han dejado buenos deseos a los novios.

Alba nació en Lisboa, Portugal. Se convirtió en es una modelo y actriz, por lo que ha participado proyectos como "La Monja Guerrera", "Mirs. Harris Goes to Paris", "Jardines Prohibidos" y "Leviano", por mencionar algunas. La actriz al igual que el ex integrante de "Los Vengadores" ha mantenido su relación sentimental alejada de las cámaras, ya que prefieren dejar su vida privada para ellos solo, por lo que este video fue muy emotivo para los fanáticos.

Foto: Especial

