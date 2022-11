Chris Evans es elegido como "el hombre vivo más sexy" del 2022

Chris Evans fue elegido por la revista People como "el hombre vivo más sexy" del 2022. El actor que le dio vida a "Capitán América" en las películas de Marvel, amaneció entre las principales tendencias gracias a este nombramiento en el que lo reconocen como uno de los galanes de Hollywood, título en los que muchos de sus fanáticos, y sobre todo mujeres, coinciden, ya que lo consideran uno de los hombres más guapos en la pantalla grande.

Desde la noche de este lunes, se dio a conocer que el artista, de 41 años, estaría en la portada de la nueva edición de la conocida revista de sociales en la que lo nombran como "Sexiest Man Alive". Fue durante el programa nocturno de Stephen Colbert que se anunció que el protagonista de películas del Universo de Marvel fue elegido como "el hombre más sexy" de este año, quitándole el título a su compañero Paul Rudd, quien fue seleccionado en 2021 y que interpreta a "Ant-Man" en la saga de superhéroes.

Durante la transmisión de "The Late Show With Stephen Colbert", revelaron un sketch pregrabado de Chris junto a Dwayne Johnson, mejor conocido como "La Roca", quien tuvo el título en 2016. En el video, el ex luchador le pide a la estrella de Marvel que "diga algo sexy" a lo que el también actor de "Los 4 Fantásticos" menciona: "Ve a votar mañana", haciendo referencia a las elecciones intermedias de Estados Unidos que se realizan este 8 de noviembre.

Chris Evans es "el hombre más sexy"

En tanto, el galán de Hollywood ofreció una entrevista y una sesión de fotos a la revista en la que declaró que “si le dijeras a un Chris Evans de secundaria que algún día sería nombrado el hombre vivo más sexy de PEOPLE, ¡estaría emocionado!”. Asimismo, con el particular sentido del humor que lo caracteriza, indicó que su madre, Lisa Capuano, también estará muy contenta por este nombramiento, ya que siempre lo apoya en todos sus proyectos.

"Mi mamá estará muy feliz. Ella está orgullosa de todo lo que hago, pero esto es algo de lo que realmente puede presumir", se puede leer en la portada de la publicación, en la que también dice que piensa en el matrimonio y en formar una familia. La revista estará disponible el próximo viernes por lo que sus fans podrán disfrutas de la sesión de fotos en la que luce su galanura al máximo.

Chris Evans inició su carrera artística a principios del año 2000 en series de televisión. Después logró saltar a la fama gracias a su papel de Johnny Storm "La antorcha humana" en la película de 2005 "Los 4 Fantásticos", cinta en la que compartió créditos Jessica Alba, Ioan Gruffudd y Michael Chiklis; después de este protagónico le siguieron otros trabajos como "Scott Pilgrim vs. Los ex de la chica de sus sueños" y "El Expreso del Miedo".

Sin embargo, el personaje que marcó su carrera fue "Capitán América", al cual interpretó por más de una década y que dejó para comenzar con nuevos proyectos; asimismo dio inicio con la nueva etapa del Universo Cinematográfico de Marvel, en la que se espera haga algunas apariciones especiales en otras cintas y series de televisión que se transmiten por la plataforma de sreaming de Disney Plus.

SIGUE LEYENDO:

Chris Evans confesó una de las cosas que odia de su interpretación como Capitán América