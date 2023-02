VIDEO | Andrés Palacios revela que ha tomado terapia cada vez que le han roto el corazón

Con 47 años de edad y más de dos décadas dedicadas a la actuación, Andrés Palacios ha evolucionado como un actor que encontró en los roles protagónicos un espacio para mostrar sus cualidades. Actoralmente hablando, ha deambulado por el teatro y el cine a la par de las telenovelas, ya sea en TV Azteca o Televisa, como fue el remake de "La Madrastra" a lado de Aracely Arámbula.

Por tal razón, las experiencias han abundado en su vida.

Estas mismas se han reflejado en su mundo personal, en ese espacio donde él deja al actor a un lado para vivir la plenitud de su madurez. Y precisamente en esta faceta, cuando ha estado en pareja, es que Andrés Palacios admite que ha tenido momentos dulces y otros más amargos, siendo estos últimos de los que debió aprender más y crecer como persona.

Con amores y desamores en su haber, alguna vez ha tenido el "corazón roto" y, por lo tanto, ha debido acudir a pedir ayuda para superar estas etapas duras de la vida.

Andrés Palacios recomienda la terapia para el amor

Para el amor y el desamor, sobre todo, fue que el actor Andrés Palacios recomendó el acudir con un terapeuta cada vez que una persona sienta que necesita ayuda para encontrar respuestas ante un dolor grande, como puede ser, la pérdida de una pareja o relación amorosa.

"(¿Cómo superar un corazón roto?) Pues con terapia, es importantísimo acudir a terapia porque indudablemente si tenemos la suerte de vivir el amor y que se nos rompa el corazón, la reconstrucción nos da mucha madurez, da mucha información y la terapia es importante", expresó a medios de comunicación.

Pide no juzgar a quien acude al psicólogo

Como un hombre que está preocupado por su salud mental, Andrés indicó que no se debe juzgar a quien acude a terapia.

"Considero que es un concepto muy antiguo pensar que la terapia es para quien está mal de sus facultades mentales, todos debemos acudir a una para mejorarnos, ser una mejor versión de nosotros mismos. O a quienes recurrimos para contar nuestros problemas, cosas profundas, íntimas y de crisis, quién mejor que un terapeuta".

Para rematar, indicó que no le gusta fallar a una pareja, pues "considero que deben ser etapas, no he sido infiel he sido bien portado. Y no me quiero acordar si me han sido infiel", y culminó diciendo que pronto volverá a trabajar en un proyecto de TV.

