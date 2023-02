Paquita la del Barrio: este es el estado de salud de la cantante hoy martes 14 de febrero

El estado de salud de Paquita la del Barrio ha causado preocupación entre sus fans durante los últimos días, debido a que se dio a conocer que estuvo dormida durante cuatro días por efecto secundario de un fuerte medicamento contra el dolor, incluso, distintos medios reportaron la hospitalización de la cantante, por lo que en esta nota te diremos qué es lo que se sabe sobre la situación médica de “La Guerrillera del Bolero” hasta este martes 14 de febrero.

Para empezar a abordar el tema es importante puntualizar que todos estos problemas de salud de Paquita la del Barrio se desataron desde el pasado miércoles 8 de febrero pues su representante, Francisco Torres, explicó que la cantante presentaba un fuerte dolor en el nervio ciático y debido a ello acudieron con un especialista, quien entes de someterla a diversos estudios decidió erradicar el dolor con un parche que contiene una sustancia similar a la morfina.

Paquita la del Barrio está a un par de meses de cumplir 76 años de edad. Foto: IG: paquitaoficialb

Francisco Torres, señaló que uno de los afectos secundarios de dicho medicamento era que la cantante presentaría somnolencia por aproximadamente dos días, pero en el caso de la intérprete de “Rata de dos patas” el efecto se prolongó por cuatro días y debido a ello no le fue posible presentarse en la alcaldía Cuauhtémoc el pasado sábado 11 de febrero, por lo que se tuvo que cancelar su show y fue Ana Bárbara quien tuvo que sustituirla.

Durante las últimas horas, distintos medios reportaron la hospitalización de la cantante, sin embargo, fue el propio Francisco Torres quien dio a conocer que Paquita la del Barrio está hospedada en su casa y detalló que un médico la había ido a valorar, pero las indicaciones solo fueron dejarla descansar y esperar a que pasara el efecto del medicamento.

Paquita la del Barrio preocupó a todos sus fans. Foto: IG: paquitaoficialb

“La fue a ver el doctor de casa y me dijo ‘no hay qué hacer nada, solo esperar a que le pase el efecto, en algunos pacientes el efecto llega a durar cuatro días' y está durmiendo, está consiente, pero nada de gravedad y el doctor dijo que solo hay que esperar a que le baje el efecto”, mencionó Torres.

Paquita la del Barrio ya despertó

La noche del martes 13 de febrero, la oficina de prensa de Paquita la del Barrio emitió un comunicado en el que desmintieron cualquier estado de emergencia y detallaron que la cantante ya despertó, no obstante, señalaron que su estado de ánimo no es el mejor pues está triste por no poder haber cumplido con el concierto que tenía programado el pasado fin de semana.

“Por medio de la presente queremos desmentir las notas y/o rumores infundados que hablan de un estado de gravedad o emergencia, toda vez que el efecto al medicamento que le fue aplicado ha ido disminuyendo desde el pasado domingo que se despertó con buen apetito, pero también muy triste por no haber acudido al concierto programado en la Alcaldía Cuauhtémoc”, se puede leer en el comunicado.

Este fue el comunicado emitido por el equipo de prensa de Paquita la del Barrio. Foto: IG: paquitaoficialb

Para finalizar se detalló que Francisca Viveros Barradas, como realmente se llama Paquita la del Barrio, deberá guardar reposo absoluto por al menos una semana más para que desaparezcan por completo los efectos del medicamento que le suministraron, además, detallaron que una vez que pase dicho periodo será sometida a distintos estudios para descartar desequilibrios en su salud.

