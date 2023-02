Yuridia está embarazada: "Ahí viene en camino un hombrecito llamado Benicio"

Con un mensaje de empoderamiento y libertad, Yuridia se aseguró de que sus fanáticos estuvieran enterados de que el proceso que vive en el que lucha por su intimidad como artista va viento en popa, pero también por fin le pudo gritar al mundo que está feliz por su embarazo y que en agosto próximo conocerá a su segundo hijo.

Después de que en las últimas semanas se filtrara la noticia, ahora la intérprete de “Qué agonía”, “Ya te olvidé” y “Amigos no por favor”, manifestó que en efecto se encuentra en gestación y tiene aproximadamente cerca de tres meses, según detalles que mencionan en el escrito en su cuenta de Instagram mismo que acompaña con una fotografía al lado de su esposo Matías.

“Yurifans, familia: sé que el mundo no se cambia de la noche a la mañana y que aún hay cosas por aprender como sociedad. Estoy en una situación; de verdad sin querer queriendo (diría chespirito) que me permitió ser la voz de muchas personas, especialmente mujeres. Estoy con miedo por haber abierto mi corazón, pero me siento fuerte al saber que tengo gente por la cual luchar y gente que lucha constantemente conmigo. Ustedes son los que están logrando cosas maravillosas en esta sociedad y les agradezco por haberme creído, por haberme dado el abrazo más grande de mi vida”, dijo de primera instancia.