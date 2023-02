Entre lágrimas, Flor Amargo confiesa cómo descubrió que era no binarie: “Nunca encajé”

Flor Amargo fue la invitada la última entrega de “El Minuto que Cambio Mi destino” con Gustavo Adolfo Infante y en dicho espacio, la reconocida cantante hizo distintas y fuertes revelaciones sobre su vida privada, pero uno de los aspectos que más llamó la atención fue cuando relató cómo es que llegó a identificarse como una persona no binarie o de genero fluido, lo cual, la llevó a estallar en llanto, por lo que a continuación te contamos a detalle todo lo que dijo la extrovertida multiinstrumentista.

En los primeros minutos de la charla, Gustavo Adolfo Infante fue al grano y le pidió que dijera y explicara cuál es su género pues quería referirse a ella con respeto y fue aquí donde la cantante expresó lo siguiente: “Me identificó como ella y no binarie, es decir, género fluido. Para mí esto es nuevo y sé que es un poco difícil de entender, porque cuando nací era mujer u hombre y ya porque la naturaleza te puso o vagina o pene y ya, se acabó”, comenzó.

Enseguida, Flor Amargo explicó que desde siempre supo que no se identificaba únicamente como mujer principalmente por la vestimenta, por lo que desde que era una niña tuvo que lidiar con esta situación, asimismo, señaló que las personas no solo somos “cuerpo” pues estamos hechos de emociones.

“No tomaban en cuenta que no nada más somos cuerpo, somos también alma, emoción, somos algo más que un cuerpo. Imagínate que eres emoción, que eres alma, pero nada más puedes elegir dos cosas, te quieren meter en cajitas, entonces te dicen ‘o te vistes así o así’, pero yo no me quería vestir así, entonces es ‘critíquenla, no encaja’ yo nunca encajé”, manifestó.

En otro momento de la charla, Flor Amargo señaló que comprendió que por el amor que le tenía su madre quería hacerla encajar en esa sociedad, sin embargo, esta situación la afectó mucho, incluso, confesó que dicha situación la hizo caer en las adicciones.

Flor Amargo ha protagonizado múltiples controversias derivadas por su orientación sexual. Foto: IG: floramargo

“El amor de mi madre era ‘qué encaje mi hija’ sin importar que yo no era nada más un cuerpo y ese es el problema’, te sientes excluido y muchas veces te suicidas, no del cuerpo, del espíritu, dejas de vivir, yo no sabía vivir, caí en problemas de adicciones, pero gracias a Dios lo primero que descubrí fue el feminismo, abrí una puerta y me di cuenta que todos estos años quise encajar en un cuadrito cuando existe un universo”, expresó llena de emoción Flor Amargo.

En la recta final de su relato, Flor Amargo reconoció entre lágrimas que el amor de su madre fue uno de los ‘dolores’ más grandes de toda su vida y explicó los motivos de sus palabras, además, confesó que decidió “salir del closet” porque ya no estaba a gusto con el hecho de tener que fingir y esconderse pues tenía miedo de perder lo que había logrado en su carrera artística.

“Mi primer pareja, Lolita, me dijo ‘sal del closet’ y yo le dijo ‘¡Cómo crees, llevó veintitantos años luchando por un sueño, ya hay un Metropolitan no, que salgan las demás, yo no’ pero me estaba costando mi libertad, me estaba costando callarme yo decía ‘estoy siendo falsa’ y llegó un momento en el que dije ‘voy a salir’, es horrible vivir en un mundo en el que no puede amar a quien tú quieras (…) yo se lo he dicho a mi mejor amiga, uno de mis más grandes dolores ha sido mi madre, entender su amor, pero hoy lo entiendo” finalizó Emma Mayte Carballo Hernández, como realmente se llama Flor Amargo.

