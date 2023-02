No es la primera vez: recuerdan el día que Daniel Bisogno insultó a las Pandora por su aspecto físico

Las redes sociales han estallado en contra de los conductores de "Ventaneando", entre ellos Pati Chapoy y Daniel Bisogno, luego de que Yuridia habló por primera vez sobre cómo llegó a pensar si vivir valía la pena tras escuchar los constantes comentarios de los periodistas sobre su cuerpo, reconociéndose así como una víctima de la gordofobia y del body shaming, eso sin mencionar el acoso que sufrieron sus familiares. Desde entonces los internautas han defendido a la cantante e incluso compartido publicaciones que confirman las agresiones que ella y otras celebridades sufrieron en décadas pasadas.

Uno de los casos más virales en plataformas como TikTok es el de Pandora, el grupo de cantantes que desde muy jóvenes conquistaron los escenarios con su talento y que en pleno 2023 siguen causando sensación con éxitos como "Cómo te va mi amor"; sin embargo y aún con su talento, también fueron fuertemente criticadas por su apariencia física, en especial Isabel Lascurain. Pues la cantante no sólo sufrió las humillaciones de Raúl Velasco, sino también las burlas de Daniel Bisogno con comentarios que llegaron hasta los oídos de la agrupación y la respuesta de ella ya se volvió viral en redes sociales.

A unas horas de que Yuridia usó su cuenta de Instagram para enviarle un mensaje al conductor de "Ventaneando", en TikTok comenzó a hacerse viral un video que nada tiene que ver con ella, sino con Pandora, pero que se revivió a raíz de los comentarios que discriminan a las celebridades sólo por su figura. En el caso de la agrupación que nació en la década de 1980, se trata de un juego de palabras con el nombre del grupo y la palabra gordas, "Pangordas", un apodo con el que Bisogno se refirió a ellas.

En la misma entrevista se escucha decir al periodista que aunque sí las llamó de esta forma, él no fue quien inventó el apodo, como sí ha ocurrido con otras celebridades y al igual que recientemente con Yuridia, destacó su admiración por las cantantes y afirmó haberse referido así como una broma. Aunque esto no fue impedimento para que Isabel Lascurain también saliera a defenderse.

Durante una entrevista con Mónica Garza para "Historias Engarzadas", las miembros del grupo fueron cuestionadas sobre este apodo, aunque fue la cantante quien se adelantó a responder con un firme "intuyo que más bien fue por mí". Asimismo, explicó que llegó a escuchar a Daniel Bisogno hablando sobre su cuerpo en televisión nacional y no dudó en ponerle un alto.

"Sí le mandé un mensaje y le dije: 'Sabes qué, yo me he preocupado mucho toda mi carrera. No estás para saberlo ni yo para contártelo, pero yo soy cantante, no modelo'. Vamos a ver si entendemos la diferencia. Sí se lo mandé a decir porque a mí sí me dio mucho coraje por todo esto, ya llevas toda una vida de lucha y sale haciendo este comentario que dices 'no se vale'", explicó en medio de su disgusto.