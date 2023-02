Exatlón México All Star: quién fue el primer eliminado de la competencia este 12 de febrero

La segunda edición de “Exatlón All Star” comenzó en grande con atletas que se ganaron de inmediato el corazón del público gracias a su desempeño en las complicadas pruebas, aunque esto duró poco para uno de ellos que este domingo 12 de febrero abandonó el reality show entre lágrimas y con un emotivo mensaje en el que dijo sentirse desilusionado.

El reality show no dejó de sorprender en su primera semana y con las emociones al máximo los atletas dieron lo mejor de sí en cada uno de los desafíos, aunque el momento de despedirse fue inevitable y esta vez fue el turno de Dan Noyola que no evitó romper en llanto al saber el primer eliminado en su segunda temporada.

Dan Noyola, primer eliminado de "Exatlón All Star". Foto: IG @exatlonmx

“No sabes cuánto soñé con volver, la última vez que pise estas playas me fui un poco triste. Pasó mucho tiempo, pasaron muchas cosas en mi deporte (…) Cuando se me presentó la oportunidad de venir aquí, vine escapando de mis problemas y creo que tengo que dejar de buscar afuera lo que no tengo adentro”, dijo el ciclista al despedirse del programa.

Noyola, del equipo azul, aseguró que “Exatlón All Star” le ha dejado granes aprendizajes, aunque también admitió que los retos pueden sacar lo peor de las personas y así sucedió con él. “Me voy decepcionado de eso, lo único que he hecho bien en mi vida es competir. Tengo que aferrarme a dejar de sentirme solo siempre”.

¿Quién es Dan Noyola?

Originario de San Luis Potosí, Dan Noyola es un atleta que destaca en ciclismo y a su salida aseguró que continuará preparándose para regresar más fuerte que nunca a las competencias fuera del reality show, donde también ha brillado al representar a México.

También participó en la segunda y cuarta temporada de “Exatlón México” destacando por su rapidez y agilidad, aunque tuvo que abandonar la cuarta entrega aún cuando se encontraba en un lugar privilegiado rumbo a la final, esto por una fuerte lesión en la nariz que sufrió mientras realizaba una prueba.

Aunque todo se colocó a favor de Dan al inicio de la competencia este domingo, Keno Martell pronto mostró sus habilidades en el terreno de juego y se colocó ante su compañero de equipo que, finalmente, se convirtió en el primer eliminado.

