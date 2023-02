Macky González paraliza la red en entallado jumpsuit deportivo

Macky González se ha dejado ver en los últimos días de vacaciones junto a su novio, Manuel Anaya, con quien comparte su gusto por el ejercicio, y así lo ha demostrado en sus recientes publicaciones en las que se ha lucido esquiando en las montañas de Estados Unidos, pero eso no ha sido pretexto para que no presume sus mejores looks, como el entallado jumpsuit deportivo con el que paralizó la red.

La exparticipante de "Exatlón México" y el reality de cocina "MasterChef Celebrity", del que no resultó ganadora, pero sin duda la hizo sumar más admiradores, ha dejado ver desde los inicios de su carrera en los medios su gusto por el mundo fitness, y es así que constantemente comparte sus rutinas y sus momentos desde el gimnasio, y siempre cautiva con sus looks deportivos con los que destaca su silueta.

Macky González se luce en ajustado look sport

Amancay González Franco, nombre real de la también conductora, e influencer fitness, deja ver en su cuenta de la popular red social de Meta que nunca pierde la oportunidad de lucirse con sus atuendos, y fue en su perfil donde compartió imágenes desde Mount Bachelor, una lugar de montañas nevadas en el estado de Oregón, en los Estados Unidos, en dónde se encuentra desde hace varios días.

Macky se lució de espaldas en coqueto look. Foto: IG @macky.mx

Macky, de 33 años, compartió las imágenes en Instagram, plataforma en la que suma 1.1 millones de fans. En la instantánea se le puede observar posando frente a un ventanal, de espaldas y presumiendo su trabajada silueta en un revelador atuendo sport, conjunto que llama la atención por su diseño entallado, pues viste un jumpsuit de tono verde, que combinó con botas de nieve y una banda tejida en su cabeza.

"Estamos en el frío, pero con la compañía ideal se nos quita. #snow #winter #skiing #portland #girl #happy #love", escribió González para acompañar la fotografía y otras postales con las que ya ha recibido más de 10 mil "me gusta" y decenas de comentarios halagadores como: "Que guapa", "Hermosa", "Que bonitos", "bella", "preciosa", "bonita" y muchos emojis de corazón.

La conductora y atleta dio lecciones de estilo con su outfit deportivo, perfecto para llevar debajo de prendas especiales para las bajas temperaturas, clima en el que los expertos recomiendan vestirse con capas, por lo que Macky habría dejado ver lo que sería su ropa interior, aunque no es la primera vez que cautiva con sus atuendos, pues también roba miradas con sus licras mini y coquetos tops.

La atleta presume cuerpazo. Foto: IG @macky.mx

Amancay González comenzó su carrera en los deportes en el atletismo, como velocista, disciplina que dejó por una lesión, aunado a sus estudios de comunicación, lo que la llevó a buscar oportunidades en la televisión como "Exatlón" y "Guerreros 2020", como capitana del equipo Cobras. Además, fue colaboradora de "Hoy", y parte del los concursante del reality "Las estrellas bailan en Hoy".

