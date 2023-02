FOTO: Ninel Conde paraliza Instagram en diminuto bikini azul

Ninel Conde dejó sin aliento a sus millones de fans en las redes sociales con su última publicación en la que posó desde la playa. La famosa actriz y cantante paralizó Instagram con sus imágenes, pues además de lucir su belleza, presumió cuerpazo en un diminuto bikini azul con el que se coronó como una de las reinas del look, pues sin duda sabe cómo llevar a la perfección este tipo de prendas.

Además de las fotos que comparte en sus cuentas de redes, como las de Meta, Conde anunció hace unos meses que abriría su página de OnlyFans, plataforma en la que cobra una suscripción y compite con otras mexicanas que han logrado gran éxito como Yanet García, Celia Lora, Karely Ruiz y Sugey Ábrego, quienes también dejan ver sus sesiones más atrevidas con las que roban suspiros.

Ninel Conde se luce en micro bikini

"El Bombón Asesino", como también es conocida en el ambiente artístico, sorprendió a sus millones de fans en Instagram con su publicación, pues dejó poco a la imaginación con el look perfecto para resaltar toda su belleza y sus curvas, pues posó desde la playa con un moderno conjunto que destaca por su tamaño, ya que el traje de baño de dos piezas cuenta con una panty muy pequeña y un revelador top.

La también actriz, de 46 años, es una de las famosas que presume increíble figura, y las imágenes que comparte en plataformas digitales lo demuestran, como sucedió la tarde de este viernes, con una foto en el que la cantante se muestra como una de las más sensuales, pues sin duda robó suspiros entre sus fanáticos con su atuendo, confirmando que no teme a mostrar mucho de su piel.

"Amate mas que nunca, se feliz con lo que tienes hasta que llegue LO QUE QUIERES Y MERECES Make up @makeupbydiego Hair and Pic @beautybyblas Bikini @beachbunnyswimwear #miami #miamibeach #ninelconde #almarey #bikinigirl #bikinimodel #fy #fyp #love #selflove", escribió Ninel para compartir la instantánea con las que paralizó la red social recibiendo más de 18 mil "me gusta" y cientos de comentarios.

El diminuto bikini azul que Ninel presumió en las imágenes llama la atención por su top de cuello halter de escote bajo y pronunciado que cuenta con detalles de pedrería y metal, mismo estilo de la panty que está decorada en la zona media, outfit de playa con el que "El Bombón Asesino" derrochó belleza y sensualidad, coronándose como una de las reinas del look.

Ninel comenzó su carrera en 1995, luego de ser la ganadora del concurso Señorita Estado de México, y aunque ha enamorado las redes sociales con muchos de sus atuendos, son los bikinis los que la han coronado como una de las favoritas, pues es una artista que no teme a probar con todo tipo de estilos, como lo demostró con el outfit que lució en su reciente publicación y con otras que comparte.

Ha sido talento de las televisoras más importantes, como Televisa, TV Azteca y Univisión. En 1997 se convirtió en madre por primera vez junto al actor Ari Telch, para el 2014 tuvo a su segundo hijo con el empresario Giovanni Medina. "Bajo un mismo rostro", "Catalina y Sebastián", "La antorcha encendida", La revancha", "Como en el cine", "Rebelde", "Fuego en la sangre", "Mar de amor", "Porque el amor manda" y "En tierras salvajes", son sólo algunas de las telenovelas que hay en su carrera como actriz.

