María Félix y Jorge Negrete: así fue el romántico baile que protagonizó la pareja del Cine de Oro

Una de las parejas más emblemáticas de la Época de Oro del Cine Mexicano, sin duda alguna fue María Félix y Jorge Negrete, quienes a pesar de tener una breve relación, aún son recordados por el público. Los artistas cautivaron a la audiencia desde la primera vez que aparecieron juntos en pantalla, sobre todo cuando protagonizaron un romántico baile en una de las películas que hicieron los destacados actores, no obstante, esta sólo fue ejemplo de su buena interpretación.

"El Charro cantor" era originario de Guanajuato e hizo una carrera en el cine y la música a pesar de haber tenido formación militar. Debutó primero en un cortometraje para Warner Bros y después protagonizó "La madrina del diablo", junto a María Fernanda Ibáñez, única hija de Sara García, con la que después tendría una enemistad. A pesar de que tuvo otros papeles fue hasta que estelarizó "¡Ay Jalisco, no te rajes!", de 1941, que ganó popularidad y se hizo un actor de renombre.

María Félix debutó con Jorge Negrete Foto: Especial

Por su parte, "La Doña" tuvo una vida alejada del espectáculo, sin embargo, después del divorcio de su primer esposo Enrique Álvarez Alatorre, quien le quitó a su único hijo Enrique Álvarez Félix, la artista fue descubierta en la Ciudad de México por un director que la invitó a unirse a la industria. Su primer película fue "El Peñón de las Ánimas", de 1943, en la que compartió créditos con Jorge Negrete, el cual tenía una carrera que iba en ascenso rápidamente debido a que obtenía el papel principal en la mayoría de las cintas.

El romántico baile María Félix y Jorge Negrete

Los actores dieron vida a Fernando Iturriaga y María Ángela Valdivia dos jóvenes que se enamoran en medio de una disputa de sus familias que buscan quedarse con una propiedad al que llama "El Peñón de las Ánimas". Durante el desarrollo de la historia los personajes principales se van uniendo cada vez más, al grado de estar dispuestos a dar la vida por el otro, como por ejemplo en la escena del baile, en la que la protagonista accede a pasar a la pista con su amado, sin embargo, éste está en peligro, ya que sus acompañantes lo quieren matar.

María Félix en su personaje de la joven Valdivia le pide a Iturriaga (Negrete) le pide que se vaya lo antes posible, sin embargo, él se niega. "Lo que yo daría por no verte así, es lo único que me importa en el mundo", le dice Fernando a su amada, quien le responde: "Entonces haz algo, huye", no obstante, él no accede a su súplica a pesar de que esté en peligro. Ejemplos como este hay muchos dentro de la película, la cual lanzó a la fama a la diva del Cine de Oro y consolidó al artista como uno de los galanes más cotizados.

A pesar de que en pantalla transmitían buena química, en la vida real no fue así, pues durante los rodajes tuvieron varios desencuentros. Se dice que Jorge Negrete quería que su entonces novia, Gloría Marín protagonizara junto con él esta cinta, pero fue "María Bonita" la que consiguió el papel. La actriz que comenzaba su carrera tuvo una mala experiencia por los desplantes del cantante de "México lindo y querido", por lo que decidió ya no volver a trabajar con él, no obstante, 10 años después el destino los volvería a juntar.

María Félix se encontraba en Argentina comprometida con el galán Carlos Thompson, cuando fue contactada por Emilio "El Indio" Fernández para que fuera el personaje principal de su próxima cinta "El Rapto", en la cual también estaría Jorge Negrete, a pesar de la mala experiencia la diva no se negó, pues era su director preferido. Durante el rodaje del largometraje, ambos se olvidaron de sus disputas y se enamoraron, por lo que la protagonista de "Tizoc" rompió con su novio y comenzó una relación con el cantante.

La pareja se casó en 1952 en una lujosa boda en la que asistieron artistas, pintores y actores de ese tiempo. Sin embargo, la pareja duró muy poco tiempo unida, ya que el 5 de diciembre de 1953, Jorge Negrete murió en Estados Unidos a causa de una cirrosis hepática provocada por los problemas de salud que desarrolló por la hepatitis C. Sus restos fueron trasladados a México en donde se le hizo un funeral de cuerpo presente.

Jorge Negrete y María Félix solo estuvieron casados un año Foto: Especial

