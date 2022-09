Jorge Negrete: Ellas son todas las mujeres que conquistó además de María Félix | FOTOS

Jorge Negrete fue uno de los actores más importantes de la Época de Oro del Cine Mexicano, pues con sus personajes de hombre valiente y seductor, conquistó al público de ese tiempo; asimismo se robó el corazón de muchas mujeres, entre ellas María Félix, diva que fue una de sus esposas. No obstante, muchos de sus fanáticos se preguntan ¿quiénes fueron sus demás amores además de "La Doña"?.

"El Charro cantor", era originario de Guanajuato e hizo una carrera en el cine y la música a pesar de haber tenido formación militar. Filmó más de 40 películas siendo las más destacadas "Juan sin miedo", "¡Ay Jalisco, no te rajes!", "El Peñón de las Ánimas", "Allá en el Rancho Grande", "El Rapto" y "Dos tipos de cuidado", cinta en la que compartió créditos con Pedro Infante. Asimismo, formó parte de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), para defender los derechos de sus colegas.

El Charro Cantor conquistó el cine mexicano Foto: Especial

Debido a su popularidad, galanura y voz prodigiosa, el cantante de "México lindo y querido" pudo conquistar a varias mujeres, entre ellas sus compañeras de escena, pues no se resistieron a sus encantos por lo que tuvo muchas relaciones muy conocidas y con algunas llegó hasta el altar.

María Fernanda Ibáñez

Jorge Negrete debutó en la pantalla grande con "La madrina del diablo", una película que lo unió a María Fernanda Ibáñez, hija de la actriz Sara García. El actor en ascenso comenzó a pretender a la joven, no obstante, la llamada "Abuelita de México" se negó a su relación, pues muchos aseguraban que ya tenía un noviazgo, además se empezaba a dar a conocer por ser con conquistador de mujeres.

Negrete pretendió a María Fernanda Ibáñez Foto: Especial

Elisa Christy

En 1938, el actor del Cine de Oro protagonizó "La Valentina" una película en donde conoció a la actriz y bailarina Elisa Christy, de quien quedó enamorado. Dos años después de conocerse, los artistas se casaron en Miami, Florida en Estados Unidos, y después tuvieron a su hija, Diana, la única heredera del cantante que cumplirá un año de fallecida. A pesar de tener una buena relación, esta terminó en cuando la diva se enteró que su esposo estaba enamorado de otra colega: Gloria Marín.

La actriz y bailarina fue la primera esposa del "Charro Cantor" Foto: Especial

Gloria Marín

En 1941, el guanajuatense fue elegido para estelarizar "¡Ay Jalisco, no te rajes!", en aquella cinta compartiría créditos con Gloria Marín, de quien quedaría completamente enamorado al grado de dejar a su esposa Elisa, quien estaba embarazada de su única hija. Ambos vivieron en unión libre por más de 10 años, y protagonizaron 11 películas juntos, no obstante, terminaron y cada quién retomó su vida.

Gloria Marín fue el gran amor de Jorge Negrete Foto: Especial

Elsa Aguirre

La actriz del cine que debutó después de ganar un concurso de belleza reveló que tuvo un fugaz romance con Jorge Negrete, sin embargo, éste no duró. En una entrevista Elsa Aguirre indicó que mientras grababan "Lluvia Roja", en 1948, el cantante de "México, lindo y querido", le propuso que salieran y hasta le pidió permiso a su mamá, no obstante, las diferencias en sus gustos y actividades hicieron que la actriz lo rechazara.

Elsa Aguirre y el galán del Cine de Oro tuvieron un fugaz romance Foto: Especial

María Félix

A pesar de que María Félix fue la última esposa de Jorge Negrete, su historia de amor no empezó de la mejor forma, pues al conocerse en 1943 al filmar "El Peñón de las Ánimas" no se llevaron bien. La actriz había prometido no volver a trabajar con el cantante, pero todo cambió cuando se volvieron a encontrar 10 años después en "El rapto", cinta en la que "El Charro Cantor" la logró enamorar, por lo que llegaron al altar en 1952.

María Félix fue la última esposa del actor Foto: Especial

