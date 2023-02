Conoce el apodo que los amigos de Piqué le eligieron a Clara Chía Martí que involucra a Shakira

Gerard Piqué tiene las cosas muy en claro y sabe que hoy en día el amor de su vida y con quien quiere pasar los días es con Clara Chía Martí. No hay dudas que las canciones que ha puesto en la escena su ex esposa han hecho mucho daño pero a pesar de todo eso, parece que los cañones siguen apuntando hacia la catalana.

Shakira dejo muy en claro en su canción con Bizarrap que ni loca vuelve con el ex futbolista pero siempre aparecen rumores aproximaciones por conquista. De todas formas, la realidad es que el catalán y Chía Martí están juntos y no hay novedades de que ese amor se vaya a romper a pensar que hay amigos que no estén muy de acuerdo.

Gerard Piqué y su pareja. Fuente: Instagram @3gerardpique

Con este apodo de Clara Chía Martí para compararla con Shakira

Los amigos de Gerard Piqué le habían puesto un apodo no muy lindo a su ahora ex esposa. En ese momento, se decía que a la colombiana le decían “la patrona” pero parece que esto no ha terminado ahí. Ahora se habla de que los amigos del exfutbolista le pusieron a Clara Chía Martí “la nueva patrona”, esto para compararla con la cantante.

Además, se habló del apodo por parte de Shakira a la mamá de Gerard Piqué, la cual le llamaba “suegrita”. Esto debido a que se especula que su relación no fue tan buena del todo, sólo que mantenían cierta cordialidad por el bien de su noviazgo y por los hijos de la colombiana con el dueño de Kosmos.

Clara Chía Martí. Fuente: Archivo.

En tanto, la nota que prevalece en estos momentos es la del apodo por parte de los amigos de Gerard Piqué a Clara Chía Martí para compararla con la nacida en Barranquilla. Sin embargo, también se habla del ataque de ansiedad que sufrió la española luego de la polémica generada por la nueva canción de la colombiana con Bizarrap y, es que la ataca directamente afirmando que fue la tercera en discordia de su relación.

SIGUE LEYENDO

El pedido de Montserrat Bernabeu a su hijo Gerard Piqué para no tener más problemas con Shakira

Tini Stoessel pone fin a los rumores sobre supuesta amistad con Clara Chía