Tini Stoessel pone fin a los rumores sobre supuesta amistad con Clara Chía

La polémica ruptura de Gerard Piqué y Shakira sigue dando de qué hablar y en el trayecto otras personalidades han resultado involucradas, como Tini Stoessel de quien se hizo viral un video en TikTok donde supuestamente está de compras con Clara Chía Martí, la nueva novia del exfutbolista, algo que le ganó fuertes críticas a la cantante y por las que no dudó en hablar al respecto y poner fin a las dudas de los fans.

La cantante argentina se encuentra en México por su próximo concierto en el Auditorio Nacional y tras el estreno de la canción “Por el resto de tu vida” que lanzó en colaboración con Christian Nodal, algo que también la colocó en el ojo del huracán debido a que esta sería la melodía en la que la estrella del regional mexicano fusionaría su voz con la de Belinda, todo antes de poner fin de manera repentina a su romance pese a que ya estaban comprometidos.

Tini Stoessel aclara si existe una amistad con la novia de Piqué. Foto: IG @tinistoessel

“México es un lugar donde arranqué esta carrera en el mundo artístico (…) siempre lo viví como un público muy pasional”, dijo la también actriz durante una conferencia de prensa retomada por el programa “De primera mano”. Pese al éxito de la canción, no evitó los comentarios negativos con los que algunos internautas de acusaron de “traición” a Belinda tras colaborar con ella y Lola Indigo en “Niña de la escuela”.

¿Amistad con Clara Chía Martí?

En días pasados se hizo viral en TikTok un video en el que se puede ver a la intérprete de "La triple T" de compras en España, aunque lo que llamó la atención de los internautas fue la joven que acompañaba a la cantante ya que tenía un impactante parecido con Clara Chía Martí, la nueva novia de Piqué.

La mujer que acompañaba a Tini en aquel momento se encontraba de espalda y sólo se podía ver su larga cabellera rubia y ondulada, look similar al que tiene estudiante de 23 años señalada de terminar con la relación del exfutbolista y Shakira. Las imágenes desataron rumores de que la cantante argentina tendría una buena amistad con Martí.

La también actriz, de 25 años, fue cuestionada al respecto durante la conferencia de prensa y entre risas negó que tuviera relación con la novia del exjugador del FC Barcelona: "¿Clara Chía?, no sé. ¿Estamos hablando de la actual de Piqué? No, no la conozco. La verdad, no la conozco, pero bueno, nada, en TikTok se arman muchas historias, pero muchas son mentiras”.

