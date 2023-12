Karol G deja boquiabiertos a sus seguidores con sus despampanantes looks para la revista Billboard

Este año nos ha dejado canciones espectaculares para cualquier momento y este mes parece ser el momento perfecto para hacer una recapitulación de todos los éxitos que se han robado los primeros lugares en las listas de popularidad, por lo que las revistas más importantes han comenzado a hacer sus recuentos brindando el reconocimiento a las artistas que están triunfando y un gran ejemplo de ello es Karol G, quien se convirtió en la portada de la revista Billboard en su número más importante.

El look con el que Karol G fue reconocida por la revista Billboard

Fue a través de su cuenta de Instagram que la "bichota" dio a conocer que este mes fue galardonada con el reconocimiento de "The #1s Issue" por parte de la revista Billboard, esto gracias a la trayectoria musical que ha consolidado y la influencia que ha representado para la música urbana durante este año. Es así como la cantante de 32 años cierra el año siendo la portada de esta importante revista y los halagos de sus fans por estos icónicos looks no se quedan atrás.

Karol G fue reconocida por la revista Billboard gracias a su espectacular trayectoria y gran talento.

Fotografía: Instagram/@karolg

La cantante de "Tusa" lució espectacular en su sesión de fotos para la revista y entre las imágenes compartidas en sus redes sociales se puede ver que la temática reflejó a la perfección su personalidad alegre y colorida ya que en todo momento los colores rosas y azules se robaron la atención, pero lo que verderamente protagonizó el carrusel de fotografías son los atuendos de la intérprete, quien no se conformó con un sólo conjunto.

En la serie de imágenes se le puede ver llevando un top blanco mientras monta un tiburón inflable, una chamarra negra que resalta entre el fondo rosa intenso y un vestido azul claro que contrasta con su melena rosa deslavada. De la misma forma, los contrastes entre colores brillantes y otros más básicos enamoraron a sus seguidores, quienes no dudaron en llenarla de halagos y aplaudir este éxito.

La cantante deslumbró a sus fans con una sesión de fotos que resaltó su belleza.

Fotografía: Instagram/@karolg

Karol G da una exclusiva entrevista para la revista Billboard

Durante la entrevista con el medio, la artista compartió sus reflexiones sobre el significativo año que ha vivido, destacando su hito histórico al convertirse en la primera mujer en encabezar el Billboard 200 con un álbum en español, así como sus impresionantes logros en llenar estadios y batir récords.

Igualmente, la publicación elogió a Karol G como una figura "cálida, exuberante y encantadoramente seria", resaltando no solo su impacto en la industria musical sino también su autenticidad como persona. Además, la artista se abrió sobre temas más personales, incluyendo sus cambios repentinos de peso, revelando aspectos íntimos de su vida que demuestran su conexión genuina con sus seguidores.

A sus 32 años, Karol G ha hecho su debut en esta destacada revista.

Fotografía: Instagram/@karolg

Este debut en la revista no solo marca un hito en la carrera de Karol G, sino que también proporciona a sus admiradores una visión más profunda de la mujer detrás de los éxitos, con reflexiones honestas sobre su vida, sus desafíos y sus constantes aspiraciones de crecimiento.