Eduin Caz explota contra la prensa tras pregunta privada

Fue hace unos días que nuevamente Grupo Firme se dejó ver un evento musical, pues desde que anunciaron su retiro de los escenarios, los integrantes del grupo musical no habían coincidido todos en un mismo lugar como agrupación, por lo que la prensa no perdió la oportunidad de platicar con ellos.

Pese a la emoción y el gusto con que la prensa recibió a los integrantes de Grupo Firme, Eduin Caz líder de la agrupación no tomó a bien algunas de las preguntas que los reporteros le hicieron, pues lejos de confrontarlos, el cantante utilizó sus redes para insultar a una de las periodistas que lo entrevistaron.

Fue durante una transmisión en vivo que el líder de Grupo Firme hizo desde sus redes sociales que éste se quejó de las preguntas que le hizo la prensa durante su paso por la alfombra roja de un evento de spotify.

Y es que, Caz asegura que él solo iba a hacer acto de presencia al aniversario de la plataforma de streaming, sin embargo, quiso hacer un par de entrevistas, de las cuales se terminó arrepintiendo, pues asegura que no le hicieron preguntas de buen nivel.

El cantante dijo lo anterior debido a que se le hizo absurdo que una de las reporteras lo cuestionara sobre lo que le iba a pedir a “Santa Claus”, lo que el cantante consideró que no estaba bien.

“Me pregunta una reportera: ‘¿qué te va a traer Santa Claus?’, no sea mamona señora ¿cómo que que me va a traer santa claus?, más que pura v$%& no ve que me he portado mal todo el año, yo nunca me porto bien”, dijo Eduin Caz