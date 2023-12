Jeni de la Vega revela las verdaderas razones por las que terminó con Eleazar Gómez

Tras varios rumores que aseguran que Eleazar Gómez podría sostener una relación con otro hombre y que ese pudo haber sido el motivo de la cancelación de su boda con Jeni de la Vega, es la propia ex integrante de Enamorándonos quien rompió el silencio y reveló las verdaderas razones por las que ya no se va a casar con el actor.

Aunque ya tenía preparado todo para su boda, sorprendentemente la también ex novia de Peso Pluma confirmó que se encuentra separada de Eleazar Gómez y dio detalles de lo que la llevó a cancelar su tan esperado compromiso nupcial.

Jenni de la Vega confesó por qué no se va a casar.

¿Por qué ya no se va a casar con Eleazar Gómez?

En entrevista con la revista matutina “Hoy Día”, Jeni de la Vega rompió el silencio y de una vez por todas aclaró si es verdad que la cancelación de su boda con Eleazar Gómez tiene que ver con unas fotografías que circulan en redes sociales en donde presuntamente el actor está en actitud romántica con un influencer.

“Estamos separados, tomamos la decisión de darnos un tiempo, la verdad es que como lo mencionaba fuera del aire, soy humana y no soy perfecta, yo sé que todo mundo tenemos errores, yo también y creo que es de sabios reconocerlos…soy mujer y siento que me adelante, sí me apresuré un poco peor creo que es de sabios reconocer los errores y parar antes de seguir más, creo que el momento de parar esta situación”, comenzó a relatar Jeni

¿Se apresuró?

Y es que, de acuerdo con la propia Jeni aunque ya tenía todo listo para su boda, esto no le importo pues se dio cuenta que no es lo que quería de verdad, ya que se apresuró a tomar esta importante decisión.

A pesar de haber cancelado la boda, Jeni decidió hablar de frente con Eleazar y externar lo que estaba sucediendo con ella, fue así como decidieron darse un tiempo y cancelar la boda, sin embargo, la joven asegura que no terminaron mal.

“Ya tenía el vestido, ya estaba casi todo y me senté y dije: ‘¿qué estás haciendo Jeni? piensa bien lo que vas a hacer’ y pues nada, tomamos la decisión de darnos un tiempo, no terminamos mal”, confirmó así la cancelación de su boda.

¿Eleazar Gómez se portó violento con ella?

En esta misma entrevista, la ex integrante de Enamorándonos dejó claro que su decisión no tiene nada que ver con una presunta infidelidad, y dice no estar de acuerdo con quienes quieren colgarse de lo que está atravesando actualmente.

Jeni de la Vega asegura que no se debe a ninguna infidelidad.

Además, Jeni de la Vega aclaró que las fotografías en las que aparece su ex prometido con un joven influencer están fuera de contexto, además también compartió que a lo largo de su relación con Eleazar él siempre se portó muy bien con ella y la trató con respeto.