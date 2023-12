Wendy, Nicola y Agustín compartirán casa en la CDMX: "Será cómo un bar, antro y restaurante"

El año 2023 fue extraordinario para Wendy Guevara y Nicola Porcella. Ella ya era una infuencer de redes sociales con un público fiel, mientras él buscaba una segunda oportunidad en México y luchaba, literalmente, en cada reality show que participaba. Ante esto, La Casa de los Famosos los hizo encontrarse y triunfar como el primer y segundo lugar, respectivamente.

En fechas recientes, Wendy se defendió de las agresiones vertidas por Alfredo Adame, quien la ofendió a ella y a Nicola, algo que ella no permitió. Ahora, ya como dos grandes amigos, Nicola también ha pasado momentos duros al revelar que temió por su vida, luego de pensar que tenía una grave enfermedad.

Ante esto, ha sido un gran amigo de Nicola, Agustín Fernández, quien confirmó que muy pronto vivirán juntos los tres: Wendy, Nicola y el propio Agustín, experiencia que le provoca muchas incertidumbres al modelo.

Nicola y Agustín apoyando a Wendy en el estreno de su reality. Foto: Especial

Te puede interesar:

Checo Pérez y Wendy Guevara se encuentran en el concierto de RBD en el Estadio Azteca

Con regocijo y algo de dudas, es que Agustín Fernández reveló que ya alistan la casa donde compartirán espacio él, Wendy y Nicola, todo esto en la Ciudad de México.

"Estamos por irnos a vivir juntos. Wendy también va a estar con nosotros; ella no vive en la Ciudad de México, vive en León, pero le sirve estar acá y tener su depósito con nosotros, me dijo que va a estar algunos días y otros no", dijo.