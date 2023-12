Eduin Caz comparte foto navideña con su familia, en redes se burlan porque su bebé no se parece a él

“Bienvenido, mi pedacito de cielo”, es el mensaje con el que Eduin Caz anunciaba la llegada de su tercer hijo, Christian, en junio pasado en medio de una fuerte polémica por su separación con Daisy Anahy. Esta vez el cantante compartió una postal navideña con la que mostró por primera vez el rostro de su bebé, aunque no pudo evitar los comentarios negativos de algunos internautas que, señalaron, no tiene ningún parecido con él.

Eduin Caz muestra por primera vez a su bebé

El intérprete de “Ya supérame” dio de qué hablar cuando se dio a conocer el embarazo de su exesposa, pues tiempo antes había declarado que se sometió a una cirugía para no tener hijos. Al respecto, la familia se dijo feliz con la llegada de su siguiente bebé, aunque permanecerían separados con una relación cordial por los niños que tienen en común.

Eduin Caz muestra por primera vez el rostro de su tercer hijo. Foto: IG @eduincaz

Ante esto y tras anunciar su regreso a los escenario junto a Grupo Firme, el cantante compartió una tierna postal navideña en la que se le ve acompañado de Daisy Anahy y sus tres hijos. Todos con atuendos a juego en tonos rojos con negro junto a un árbol de Navidad despertando también sospechas de una reconciliación sobre lo que ninguno ha dado declaraciones.

Burlas a Eduin Caz por fotografía navideña

Los comentarios no se hicieron esperar y mientras algunos internautas externaron su felicidad por verlo una vez junto a su familia y expresaron su deseo de una reconciliación, otros lanzaron burlas asegurando que su tercer hijo no comparte ningún parecido con el cantante.

“¡Pues nada que ver el bebé pequeño con los otros dos! Como que sí estuvo buena la venganza”, “No sé parece en nada al Eduin, se me hace que le dieron una ayudadita”, “El bebé no es hijo de él, ¿verdad? Porque ya estaba operado para no tener familia y después se embarazo” y “Hasta que les sale bonito un hijo, ese bebé está mas que hermoso, ¿será de él?”, fueron algunos de los mensajes.