Melissa Mejía sale a "dar la cara" y habla por primera vez sobre infidelidad a Mr. Hillman: "tampoco me puedo quedar callada"

Luego de que el empresario e influencer Adrián Garza mejor conocido como Mr. Hillman destapara la supuesta infidelidad de su novia la también creadora de contenido Melissa Mejía, ella finalmente sale a dar su versión sobre los hechos y asegura que la quieren callar y que su ex pareja lo único que esta generando es odio hacia ella.

Incluso en redes sociales se especula que Mr. Hillman lo único que quiere es aprovechar este momento para impulsar las ventas de su marca de lentes. Tras lo ocurrido, Melissa aseguró que no había hablado al respecto porque se encuentra atravesando un proceso legal, además de que su ex prometido fue quien la habría estado censurando para que ella no contara su versión.

El influnecer expuso mensajes, y evidencia de que Melissa le estaba siendo infiel | Foto: Instagram @hillmaneyewear

Melissa Mejía habla por primera vez tras ser infiel a su expareja

En redes sociales circula un video que Mejía compartió a través de su cuenta de Instagram y luego fue retomado por diversas cuentas en redes sociales en el que habla por primera vez tras el fuerte escándalo que protagonizó con su exnovio.

“Creo que la mayoría ya me conoce, por lo que has estado divulgando sobre mí en redes sociales. Si no salí a dar la cara antes, es porque estoy atravesando un proceso legal. También porque cuando intenté contar mi versión, me eliminaron mis cuentas intentando callarme”, dice.

Posteriormente aseguró que finalmente decidió hablar sobre lo ocurrido porque muchas personas están pasando lo mismo que ella, pero no lo había hecho antes porque le eliminaron sus perfiles intentando callarla. Y aunque no menciona el nombre de Adrián señaló que una persona ha generado mucho odio hacia ella.

Melissa apareció con el semblante triste y abrumada por todo lo ocurrido | Foto: Captura de pantalla X @Dcontrerasg27

“Yo sé que no tengo por qué salir a dar explicaciones, menos en un estado, en una, viviendo una situación bastante agotadora y bastante difícil. Pero sé que tampoco me puedo quedar callada sabiendo que así como yo, hay muchas personas pasando por esta situación. Es impresionante la cantidad de odio que una sola persona ha generado hacia mí”, señala en el video.

¿Melissa Mejía mintió sobre su embarazo?

En la red social X, antes Twitter circulan algunos hilos sobre este caso en el que aseguran que ella ya habló sobre su supuesto embarazo. De acuerdo con la información ahí difundida ella nunca estuvo embarazada y la prueba de embarazo que anteriormente habían mostrado en sus redes sociales fue en realidad positiva a causa de un problema hormonal.

Cabe destacar que Mr. Hillman la acusó de haberse embarazado de la persona con la que llevaba dos meses siendo infiel. Motivo por el cual, de acuerdo con sus declaraciones, también había decidido exponer todo lo que su exnovia le había hecho. Por su parte, Melissa no ha hecho declaraciones oficiales al respecto.

La pareja había anunciado recientemente que se convertirían en padres | Foto: X @EsEstrellitah

Por el momento las cuentas de redes sociales de ella se encuentran suspendidas, mientras que él ha seguido su vida normal de trabajo y en sus perfiles sigue promocionando su marca de lentes como anteriormente lo hacía.