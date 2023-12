Adianez Hernández confiesa que sus hijos con Rodrigo Cachero ya conocen a Augusto Bravo

A pesar de la polémica, Adianez Hernández presume su relación con Augusto Bravo en eventos públicos. La conductora reapareció junto a su actual pareja en una alfombra roja, por lo que llamó la atención de los medios que ahí se encontraban, los cuales le preguntan sobre cómo se encuentra la relación con Rodrigo Cachero y sus hijos, quienes indicó que ya conocen a su actual novio.

La conductora tuvo un encuentro con la prensa al asistir a un evento de un restaurante. Ahí habló de su decisión de ya no ocultar su romance con Bravo, quien presuntamente fue el tercero en discordia en su relación con Rodrigo Cachero. La presentadora de televisión indicó que está feliz con esta nueva oportunidad que le da al amor y que ya no le importa lo que digan de ella, tras ser señalada de infiel.

Adianez Hernández asegura que sus hijos conocen a Augusto Bravo

Adianez aseguró que sus hijos, Ian y Kai, conocen a su actual pareja, sin embargo, dio a entender que no conocen que tiene una relación, pues aseguró que está llevando las cosas poco a poco. "Saben muy bien que mamá se lleva muy bien con Augusto. Ellos lo conocen y la verdad es que vamos poco a poco", destacó la actriz, quien también señaló que tiene una buena relación con Cachero.

A pesar de que Bravo no pertenece al mundo del espectáculo era conocido por ser el esposo de la actriz Larisa Mendizábal, quien a su vez es ex pareja de Cachero, con quien tuvo a su primer hijo Santiago. La actriz confirmó que estaba saliendo con Augusto en septiembre de este año a pesar de que todavía estaba casada con Rodrigo, por lo que se desató una polémica, no obstante, ahora presume su amor en eventos públicos.

¿Rodrigo Cachero está deprimido tras la infidelidad de Adianez Hernández?

A pesar de que el propio Rodrigo aseguró que tiene depresión tras la infidelidad y separación con Ariadne, la ex participante de “Survivor México” negó que esto sea verdad. Asimismo, destacó que actualmente están teniendo una relación cordial, pues ambos quieren ver por la seguridad y felicidad de sus hijos, quienes reciben el cariño de los dos.

Adianez asegura que sus hijos conocen que a Augusto Bravo IG @adianezhzr

"Me preguntaron '¿qué opinas de la depresión de?', yo digo que él está bien. Yo he platicado con Ro (Rodrigo). Hace poquito disfrutamos del cumpleaños de Kai, fue su cumple número 5. Estuvimos Ro y yo conviviendo con todos, los papás, los amigos. Creo que hemos hecho un buen trabajo con todo esto. Si nosotros estamos bien, por qué la gente quiere seguir hablando y diciendo", mencionó.