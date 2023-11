Entre lágrimas, Larissa Mendizábal da detalles de la infidelidad de Adianez y su ex, así los cachó: "fue doloroso"

La famosa actriz de teatro y televisión, Larissa Mendizábal se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de conceder una entrevista en la que habló por primera vez de la infidelidad que sufrió por parte de su expareja, Augusto Bravo y Adianez Hernández, ex esposa de Rodrigo Cachero.

Fue en una entrevista con el programa "De Primera Mano" en donde la reconocida actriz abrió su corazón para brindar más detalles del escándalo de infidelidad que protagonizó hace unos meses. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas para los amantes de la farándula.

La tarde del pasado martes 7 de noviembre los conductores del programa de espectáculos "De Primera Mano" se vistieron de gala para recibir en su foro de televisión a Larissa Mendizábal, quien acudió a presentar su reciente obra de teatro.

Después de hablar de su nuevo trabajo la conductora fue cuestionada por la infidelidad que sufrió de parte de Augusto Bravo con Adianez Hernández. Larissa Mendizábal confesó que aún le resulta muy "sorpresivo" y "doloroso" todo lo sucedido.

"Fue sorpresivo, doloroso, extraño. En palabras de Rodrigo Cachero me dijo "esto es maquiavélico" esas fueron las primeras palabras. Me entero por Augusto, Rodrigo le dijo "si no le dices a Larissa le digo yo" entonces me tuvo que decir", detalló.