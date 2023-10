Adianez ¿manda indirecta a su ex Rodrigo Cachero? La conductora presume una celebración junto a sus hijos

Nuevamente la guapa conductora de televisión, Adianez Hernández se convirtió en tema de conversación en el mundo de las redes sociales después de compartir una fotografía junto a sus los hijos que procreó con su exesposo, Rodrigo Cachero, de quien se separó hace unos meses.

Fue el pasado mes de septiembre cuando la exparticipante de "Survivor México" y el protagonista de "Control Z" se robaron todos los reflectores al anunciar el fin de su relación después de 11 años de matrimonio. Días después se supo que el motivo de su divorcio fue una infidelidad de parte de ella.

¿Adianez manda indirecta a Rodrigo Cachero?

Hace unos momentos ante sus miles de seguidores en Instagram Adianez Hernández subió varias fotografías demostrando la excelente relación que tiene con sus hijos. Los tres demostraron que están listos para celebrar el Halloween 2023 con unos "espantosos" disfraces.

La conductora subió varias imágenes. Foto: Instagram/@adianezhzr

Ante las miradas de sus fans la exconductora de "Escape perfecto" presumió el disfraz que utilizará ella y sus hijos para el Halloween de este año. La también modelo confesó que el 31 de octubre es una de las temporadas que más disfruta junto a sus pequeños.

"Amamos esta temporada de Halloween", escribió la conductora de televisión.

La conductora regresó a las redes sociales. Foto: Instagram/@adianezhzr

Como era de esperarse la publicación de Adianez Hernández no pasó desapercibida para nadie pues a los pocos minutos alcanzaron miles de "me gusta" y un sin fin de comentarios. La mayoría de los internautas celebraron que la conductora presume esos momentos junto a sus hijos y no haga casos a los señalamientos que recibió tras sus separación.

En septiembre pasado confirmó su regreso a la soltería. Foto: Instagram/@adianezhzr

¿Por qué se separó Adianez de su esposo?

El pasado mes de septiembre Adianez Hernández y Rodrigo Cachero se robaron todos los reflectores al anunciar su separación. Días después se supo que el motivo de su decisión fue una infidelidad de parte de ella. La participante de "Survivor México" se involucró sentimentalmente con Augusto Bravo, novio de Larissa Mendizábal, primera esposa de Rodrigo Cachero.

Todo parece indicar que actualmente la conductora tiene una relación sentimental con Augusto Bravo.

