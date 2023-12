Adianez Hernández enfurece y exige un alto a las críticas tras infidelidad: “Sé que no soy una mala persona”

Adianez Hernández se mantiene en medio de la polémica por su infidelidad con Augusto Bravo, ex de la actriz Larissa Mendizábal. Esta vez estalló ante las críticas que ha recibido y defendió su relación asegurando que está feliz disfrutando de su nueva relación junto a sus hijos, quienes ya conocen y conviven con su nueva pareja.

Adianez Hernández exige un alto a las críticas

En entrevista para el programa “Ventaneando” la actriz exigió un alto a las críticas que ha recibido tras destaparse su infidelidad al actor Rodrigo Cachero: “Con el perdón de la gente que no tiene vida y que me ataca, me critica y todo, yo digo, perdón, pero hoy en día estoy feliz viviendo mi vida y la estoy disfrutando muchísimo compartiendo todo esto con mis hijos”.

Añadió: “Nunca había estado metida en algo así tan mediático porque sí sé que no soy una mala persona, entonces sí ha sido difícil, pero también he aprendido a darle la vuelta porque la gente habla sin saber, sin conocer, juzga sin ver lo que hay adentro de una puerta, de una casa. La pareja, las familias es de la pareja, entonces hay que aprender a disfrutar de nuestra vida”.

Hacen su primera aparición pública como pareja

Recientemente Adianez Hernández y Augusto Bravo hicieron su primera aparición pública como pareja durante una posada y mientras él se mostró incómodo fue la actriz quien hizo frente a las críticas y defendió su relación. Puntualizó en que su relación con Rodrigo Cachero ya estaba fracturada desde su participación en “Survivor”.

“Es algo que ya lleva un rato nada más que para ustedes mediáticamente lleva muy poco tiempo entonces eso es lo que ha causado como gran ruido (…) No tuve mucho valor para hablar en el momento, es algo que acepté desde el día uno, después hablamos él y yo, aclaramos las cosas, él entiende su lado y yo entiendo mi lado”, dijo.