Línea 3 del Metro no cerrará este 2025, aclara Clara Brugada

La jefa de gobierno Clara Brugada informó este viernes que la Línea 3 del Metro no cerrará este año para ser remodelada, pues se están realizando estudios técnicos por la noche para no afectar el servicio que ofrece de Indios Verdes a Universidad, de modo que el servicio seguirá operando con normalidad en el horario habitual días laborales 05:00 - 00:00 horas, sábados 06:00 - 00:00 horas, domingos y días festivos 07:00 - 00:00 horas.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada hizo un recorrido por la Línea 1 donde supervisó los trabajos de remodelación de la misma y dio a conocer que se abrirán cuatro estaciones más de esa misma, dando servicio a los usuarios hasta la estación Chapultepec e indicó que para medio año los recorridos de los trenes serán hasta Tacubaya.

Línea 3 del Metro no cerrará este 2025

Aún no hay fecha para el inicio de obras en la Línea 3 del Metro. Foto: Cuartoscuro

Hace unos meses Clara Brugada indicó que la Línea 3 será sometida a un proceso de renovación, por lo que se lanzó una licitación para llevar a cabo los trabajos, sin embargó enfatizó que en este 2025 no se suspenderá el servicio de Indios Verdes a Universidad, por lo que indicó:

Quiero decirles sobre la Línea 3, yo he escuchado por ahí algunas informaciones de que cuando ya vamos a cerrar las estaciones, no. En todo 2025 no vamos a cerrar estaciones y quiero que quede ben claro porque ya se está mal informando, ahorita están los estudios técnicos y los trabajos que se inician van a ser por la noche, para evitar que haya alguna situación de que en este año tengamos que hacer el operativo que significa cerrar una estación y movilizarla de otra manera, puntualizó.

De modo que es importante aclarar que no cerrará la Línea 3 del Metro durante este 2025 y no hay una fecha exacta para que inicien estas obras de remodelación.