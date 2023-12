Daniela Parra seguirá los pasos de su papá, Héctor "N", y podría debutar en las telenovelas

La hoy ganadora de la competencia de baile “Las Estrellas Bailan en Hoy”, Daniela Parra, comentó en una entrevista sus emociones y planes a futuro, algo que todos sus fans estarán agradecidos de escuchar.

Quién agradecida por el reciente apoyo recibido por parte de sus seguidores durante la famosa competencia, comentó que espera dedicarse a un nuevo reto, pues participar en el programa le dio un cambio de perspectiva.

¿Cuál es el nuevo reto de Daniela Parra?

"Pues creerás que no, siempre dije no, yo no, yo voy a estar detrás de cámara y que de repente sí, pero está padrísimo, me gustó mucho, aprendí muchísimas cosas, una experiencia que me abrió de verdad el mundo, entonces, pues, sí me gustó, ahora ya me gustó", comentó la hija de Héctor "N".

Eso sí, Daniela Parra comentó acerca de su respeto hacia los actores y artistas, pues en sus palabras “ahora que estuve con bailarines los respeto muchísimo y para ser actriz también se tiene que estudiar no nada más así”.

Daniela Parra y su compañero en Las estrellas bailan en Hoy. /Créditos@programahoy

¿Dónde estudiará actuación Daniela Parra?

Aun cuando se hablaba de una posible exclusiva con la televisora de San Ángel, comento que le interesaba el Centro de Educación Artística (CEA).