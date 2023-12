VIDEO: Mía Rubín demuestra que tiene mejor voz que Mariah Carey tras cantar "All I Want for Christmas Is You"

Mía Rubín, hija de Andrea Legarreta, dejó claro que tiene mucho talento, ya que demostró que posé una voz prodigiosa al interpretar "All I Want for Christmas Is You", una canción de Mariah Carey, a la cual mucho de sus fanáticos aseguran que superó. La cantante impresionó a sus miles de seguidores, quienes le dejaron algunos comentarios aplaudiendo su hazaña.

Tal parece que la también primogénita de Erik Rubín se unió al espíritu navideño, ya que este 1 de diciembre compartió en su cuenta de TikTok un video en el que mostró su talento interpretando el icónico tema de la cantante estadounidense. Asimismo, publicó un pequeño clip en sus historias de Instagram para invitar a sus millones de admiradores verla en la otra plataforma.

Mía Rubín se dedicó a la música igual que su papá IG @miarubinlega

Así cantó Mía Rubín "All I Want for Christmas Is You"

La joven intérprete escribió en la descripción: "IT’S TIMEEE #alliwantforchristmas #cover #fyp #song #itstime #mariahcarey" y también arrobó a su papá, quien ha sido uno de sus maestros en el canto. La joven demostró que tiene una voz muy educada, ya que pudo alcanzar las complicadas notas que interpreta Mariah Carey, quien es conocida por tener una de las voces más prodigiosas del medio artístico.

Como era de esperarse, Mía Rubín Legarreta recibió varios comentarios positivos de sus fans y de los usuarios de la plataforma de videos. "No manches canta preciosoooo", "Que hermoso cantas tienes un gran voz", "Cuanto talento, aún recuerdo cuando tu mamá en TV abierta dio la noticia de que venías, señal de que ya envejecí jaja" y "Una voz estudiada , padrísimo", son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Mía Rubín sorprendió con su voz a sus fans IG @miarubinlega

¿A qué se dedica Mía Rubín?

La joven, de 18 años, siguió los pasos de su padre, pues al igual que el ex Timbiriche, se dedica a la música. Mía ha lanzado algunas canciones, la mayoría de ellas con duetos, y ha participado en tours por la república mexicana, teniendo mucha aceptación entre el público que la considera una promesa en el espectáculo. Asimismo, en redes sociales es considerada una influencer de moda para las chicas que tienen su edad y buscan lo mejor de las tendencias.