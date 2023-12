Los 5 motivos por los que nos duele tanto el retiro de Cristina Pacheco de la televisión

El viernes 1 de diciembre fue uno de los días más tristes en la historia de la televisión mexicana debido a que Cristina Pacheco le puso fin a su exitosa carrera luego de más de cinco décadas activa, por lo que la noticia sacudió a toda la industria del espectáculo en México y por ello en esta ocasión te diremos las cinco razones por las que nos dolió tanto el anuncio del retiro de la titular del icónico programa “Aquí nos tocó vivir” y “Conversando con Cristina Pacheco”.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que fue la propia periodista de 82 años quien anunció de forma oficial su retiro de la televisión durante la última emisión de “Conversando con Cristina Pacheco” donde con voz entrecortada, la conductora señaló que esta decisión estaba motivada por graves problemas de salud, aunque no quiso ofrecer más detalles al respecto, no obstante, solo agradeció el apoyo de su público.

“Aquí he pasado momentos maravillosos, pero también muy difíciles. Gracias a ustedes he soportado pérdidas muy graves, hoy tengo que soportar y aprender a enfrentar algo a lo que me está enfrentando la vida, no exagero. Es duro lo que voy a hacer, pero debo hacerlo… por razones de salud, graves razones de salud, tengo que suspender, al menos momentáneamente, estas conversaciones”, fueron las palabras que con las que Cristina Pacheco anunció su retiro de la televisión y se espera que sea en los próximos días cuando sea ella misma quien pueda ampliar la información sobre su estado de salud.

Se pierde “un mar de historias”

Fueron alrededor de cinco décadas las que Cristina Pacheco estuvo activa en el periodismo y a lo largo de este tiempo realizó miles de entrevistas e investigaciones que la hicieron acumular historias y anécdotas para todo tipo de ocasión, por lo que sus programas eran de lo más entretenido pues siempre tenía algo que contar o decir sin importar el tema y tras su retiro todo su “mar de historias”, como se llamaba su columna en La Jornada, ahora deberá quedarse contenido en su retiro.

Cristina Pacheco se retira de la televisión tras 50 años de trayectoria. Foto: Cuartoscuro

La más cercana a su público

Aunque nunca lo manifestó de forma explícita, está más que claro que el trabajo de Cristina Pacheco nunca ha estado ni estará motivado por la fama, pues pese a ser una de las conductoras más queridas y conocidas de toda la televisión mexicana nunca cambió su forma de hacer periodismo, por lo que siempre se mantuvo cercan a su público pues estaba consiente que las mejores historias estaban en el ciudadano de a pie, a quienes siempre se encargaba de hacer sentir en confianza para que la plática fuera más que amena.

Máxima promotora de la cultura mexicana

Desde los inicios de su carrera, Cristina Pacheco se interesó en temas sociales y culturales que hasta antes de su incursión en los medios casi no se tocaban, sin embargo, debido a su sensibilidad y buen ojo periodístico logró mostrarle al mundo la verdadera esencia de la cultura mexicana y aunque dejó una gran escuela al respecto, lo cierto es que no hay nadie como la también escritora para lograr cautivar al público con sus historias.

Cristina Pacheco no ofreció detalles sobre su grave estado de salud. Foto: Cuartoscuro

Respetuosa y objetiva

Debido a su profesionalismo, Cristina Pacheco siempre se dirigió con respeto a sus invitados y a su público, además, siempre trató de privilegiar la objetividad en los temas que abordaba por lo que estas cualidades eran más que agradecidas por su público, a quienes siempre les ofreció contenidos de la más alta calidad.

La conductora más humana

Como se mencionó antes, Cristina Pacheco siempre ha tratado de la misma manera a todos sus invitados, además, en sus distintos programas exhibía temas que además de significar una buena historia para su público, también pretendían poner en el ojo público alguna situación o problemática con la intención de brindar ayuda y mejorar la vida de las personas alrededor de dicha situación, lo cual, era una prueba más su extraordinaria calidad humana, sin embargo, su salida de la televisión mexicana, dejará un importante vacío en la pantalla chica que será muy difícil de llenar.