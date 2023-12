Maryfer Centeno analiza a Kimberly Loaiza, tras anunciar su retiro y pedirle perdón a sus fanáticos: "no vemos humildad ni arrepentimiento"

Luego que Kimberly Loaiza compartió con sus seguidores un video en donde se despide de todos los que la han apoyado a lo largo de su carrera, la grafóloga Maryfer Centeno decidió analizar el lenguaje corporal de la influencer quien rompió en llanto al decir adiós a sus “linduras”.

Cabe señalar que en este mismo video, Kimberly Loaiza admitió haberle mentido a sus seguidores, pues Juan de Dios Pantoja no le fue infiel y mucho menos se separaron, lo que según la influencer le ha pesado mucho pues según ella le lastima haber fallado a su fandom, lo que no ha sido muy bien recibido por ellos mismos.

La experta analizó el lenguaje corporal de Kim Loaiza

Tras la fuerte polémica suscitada luego de la publicación del video de Kim Loaiza, la grafóloga y experta en comunicación no verbal, Maryfer Centeno decidió analizar un poco de las expresiones de la también cantante.

“Imagínate que yo me quiero reconciliar contigo que quiero darte una explicación humilde de algo que me parece que no fue lo ideal a algo que yo hice y te hago esta expresión facial, dime tu si no es contradictorio”, comenzó a explicar Maryfer Centeno