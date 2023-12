Kimberly Loaiza anuncia entre lágrimas su retiro de YouTube y admite haber engañado a sus fans

Kimberly Loaiza se encuentra una vez más en el ojo del huracán, pues en medio del anuncio de su retiro la influencer confirmó que la supuesta infidelidad de su esposo, el también youtuber Juan de Dios Pantoja, se trató de una estrategia para darle más alcance a su música. Al respecto, la cantante pidió perdón a sus seguidores y explicó los motivos por los que se alejará de manera definitiva de las redes sociales.

Kimberly Loaiza anuncia su retiro de YouTube

La creadora de contenido compartió este lunes 18 de diciembre el que sería su último video en la plataforma que le dio la fama de la que ahora goza. Entre lágrimas, confirma que se alejará definitivamente de todas las redes sociales para dedicarle tiempo a su familia y, sobre todo, a sus hijos.

Kimberly Loaiza anuncia su retiro de redes sociales. Foto: IG @kimberly.loaiza

“Gracias por el cariño que me han dado por tantos años, gracias por todos los sueños que me ayudaron a cumplir, gracias por ser leales a mí y amarme tanto, gracias por ser una familia para mí. Siempre los recordaré como una de las mejores etapas de mi vida (…) Siempre tendrán un espacio reservado en mi corazón, nunca me cansaré de agradecerles por tanto, pero tengo que irme”, dijo la influencer.

Añadió: “Me rehúso a que mis hijos me los crien las niñeras. No quiero perderme la niñez de mis hijos por seguir manteniendo una carrera (…) Este trabajo es muy absorbente, por las que pasa el tiempo mi agenda tiene cosas nuevas. Quiero que mis hijos tengan una infancia normal, que dejen pasar tanto tiempo en aviones para acompañarnos”.

La influencer confirma que la infidelidad fue un engaño a sus seguidores. Foto: IG @kimberly.loaiza

Confirma que engañó a sus seguidores

Loaiza desató la furia de los internautas al confirma que la infidelidad de su esposo, Juan de Dios Pantoja, se trató de un engaño como parte de una supuesta estrategia para darle mayor alcance a su más reciente disco. Añadió que una vez fuera de las redes sociales se tomará el tiempo para planear su boda.

“Reconozco que he estado mal por prestarme, perdón si se han molestado conmigo por eso, les juro que nunca lo hizo con la intención de dañar a nadie. Yo sabía que prestarme en la estrategia de la infidelidad de JD le quitaría credibilidad a mi palabra, sabía que le quitaría validez a esta decisión (…) Sé que me dejé llevar y no debí participar”, indicó.