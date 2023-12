¿Indirecta a Danna Paola? Gibran, ex de La Academia, estrena canción con frase de la cantante: VIDEO

La Academia es uno de los programas más exitosos de la televisión mexicana y que nos ha dejado grandes talentos en la industria musical; sin embargo, durante las transmisiones por el canal de TV Azteca también se han generado algunas polémicas que han dado mucho de qué hablar y algunos memes. Aunque algunos recuerdan a Lolita Cortés como la juez más exigente y que ha humillado a muchos, uno de los momentos más recordados fue cuando Danna Paola la imitó al pedirle al público que ya no votaran por un participante.

Se trata de Gibrán Gutiérrez, un ex participante del programa que en el 2020 hizo enfurecer a Danna Paola tras insultarla al llamarla "cule**". Aunque en ese mismo momento la intérprete de "Mala Fama" se defendió y le reclamó al entonces cantante en entrenamiento y el propio concursante se disculpó por sus palabras, ahora se revivió la polémica tras el estreno de su canción.

Sigue leyendo:

Danna Paola se convierte en aeromoza, así sorprendió a los pasajeros de un vuelo de avión: VIDEO

Este fin de semana Gibrán estrenó su canción "La mala" en la que incursionó en el regional mexicano y con una voz increíble, pero rápidamente se volvió viral en redes sociales por una supuesta indirecta a la también actriz, pues utilizó su icónica frase de "tú dime, así no soy cule** contigo". Como era de esperarse, la decisión del cantante dividió opiniones por quienes aplaudieron que demuestre que sí tiene talento, como quienes aseguran que revivió la polémica para promocionarse.

La canción que ya es viral en plataformas como TikTok, relata una historia de desamor y despecho en la que el ex académico habló de un mal amor, pero la frase "¿Y así no soy Cule** mi amor?" acaparó todos los reflectores, ya que incluso en su cuenta oficial de Instagram Gibrán la retomó para compartir el estreno. En el video, se le observa de fiesta con amigos, pero mira directo a la cámara para recordar lo que Danna Paola le dijo en el 2020.

"No entiendo el hate, tiene una voz preciosa", "Paola no soporta", "me declaro fan", "Dios no perdona", "era humillar a Danna, no humillarte más corazón", "rolón" y "Gibrán está rompiendo, pero oídos", son algunos de los comentarios en redes sociales.