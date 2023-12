Cynthia Klitbo habla de la envidia y el día que Salma Hayek le dio una lección de vida

En el gremio del espectáculo en México, una de las actrices más queridas es Cynthia Klitbo, quien ha destacado dentro de la pantalla chica, no solamente por su indudable belleza, sino también por su carisma y sentido del humor único, al tiempo que se ha dejado ver como una mujer real, con altas y bajas como cualquier persona.

Durante una reciente entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante a través de su programa "El minuto que cambió mi destino" la famosa actriz recordó los inicios de su carrera, al tiempo que un recuerdo destacó en la conversación, esto debido a que en ella salió a destacar la actriz veracruzana Salma Hayek.

La lección que Salma Hayek le dio a Cynthia Klitbo

El famoso conductor y especialista en el gremio del espectáculo aseguró que en muchas ocasiones los seres humanos queremos hacernos creer que si llegamos a sentir envidia puede ser "de la buena", sin embargo, Klitbo aseguró que esto no existe e incluso recordó que esto lo aprendió siendo muy chiquita al lado de Salma Hayek.

Cuando estábamos chiquitas Salma Hayek me lo enseñó muy bien, estábamos estudiando las dos actuación con el maestro Mendoza y ella que dice "yo no tengo amigas" y en ese tiempo éramos muy unidas y le digo '¿por qué dices eso?' y me dijo 'te voy a enseñar una cosa Cynthia, el día que haya un personaje yo voy a hacer lo imposible por quitártelo y fue así que me enseño una gran lección, a pesar de ser una chamaca", recordó Klitbo al recordar esta conversación que tuvo con Hayek cuando ambas tenían aproximadamente 20 años.

Los inicios de Cynthia Klitbo en la televisión

Cynthia Klitbo comenzó su carrera en el mundo del entretenimiento en la década de 1980, sin embargo, desde niña descubrió su vocación en las obras y eventos participativos escolares. Su debut en la televisión mexicana fue en la telenovela "Vivir un poco" en 1985, donde interpretó un papel secundario.

A lo largo de los años, Klitbo ha participado en numerosas telenovelas mexicanas, ganando reconocimiento por su versatilidad como actriz y algunas de las telenovelas en las que ha participado incluyen "Teresa", "El privilegio de amar", "La dueña", entre otras, en donde ha demostrado su capacidad para interpretar diversos personajes y su contribución al panorama artístico en México.