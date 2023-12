Peso Pluma terminará con Nicki Nicole y tendrá una relación muy intensa con Anitta: Mhoni Vidente

Peso Pluma sí se rendirá ante los encanto de Anitta y tendrán una relación amorosa muy intensa, adelantó Mhoni Vidente durante su transmisión en vivo mediante la señal de YouTube de El Heraldo de México, donde dice que le depara al mundo del espectáculo y a los signos del zodiaco.

"Se visualiza que ellos dos van a tener una relación fogosa", afirmó Mhoni Vidente.

La vidente cubana aseguró que luego de que el cantante mexicano y Anitta se presentarán en el TikTok in The Mix, el intérprete de "Lady Gaga" quedó flechado por la brasileña, contrario a lo que la opinión pública podría pensar ya que muchos aseguraban que el sinaloense no titubeó en ningún momento.

Sigue leyendo:

Peso Pluma casi es asfixiado en pleno concierto, tuvo que intervenir personal de seguridad: VIDEO

Peso Pluma: estas son las teorías del video que exhibe su polémica actitud arriba del escenario

Peso Pluma y Anitta tendrán un romance: Mhoni Vidente

Mhoni Vidente adelantó que el cantante mexicano terminará su relación con Nicki Nicole y comenzará a salir con la cantante porque le gustan mayores y además detalló que la relación con Hassan Emilio Kabande nombre real de Peso Pluma y ella será muy fogosa.

"Se le paró a Peso Pluma el corazón al verla", sostuvo Mhoni Vidente.

Anitta ha hecho muy famosos sus pasos de baile Foto: Instagram anitta

Anitta ya no sale con Nicola Porcella: Mhoni Vidente

La vidente comentó que y que Anitta actualmente se encuentra soltera y ya no está saliendo con Nicola Porcella como se había comentado, ambas celebridades causaron revuelo luego de que se les viera salir juntos de fiesta, lo que levantó sospechas de un supuesto romance.

Puedes escuchar las declaraciones de Mhoni Vidente en el minuto 41:20.