Peso Pluma: estas son las teorías del video que exhibe su polémica actitud arriba del escenario

Peso Pluma no ha dejado de ser tendencia en redes sociales, primero tras haber sido captado en un concierto mientras portaba una camiseta de Argentina con el número 10, y en el que resultó ser presa de la euforia de sus fans durante un concierto, pues casi lo asfixian, pero ahora también porque fue grabado teniendo una conducta que llamó mucho la atención de los espectadores.

Su comportamiento ha generado mucha polémica entre los internautas, quienes ya han lanzado varias hipótesis al respecto, pues les pareció extraño que en pleno concierto Hassan Emilio Kabande Laija, quien vestía unos pants azul claro, se alejara del escenario durante unos cuantos segundos.

¿Qué dicen los usuarios de redes sociales sobre Peso Pluma?

Peso Pluma se encontraba en pleno show, cuando decidió ir hacia la parte trasera del escenario, tomar una bebida y de pronto agacharse. En el lugar había diversas cajas negras en las que se suelen guardar el equipo de sonido, mientras es observado por tres hombres que se encontraban en el backstage.

Su conducta ha causado polémica entre los internautas. Foto: TikTok

Respecto a esto han surgido varias hipótesis por parte de los usuarios de internet, fans e incluso personalidades del espectáculo. Algunos como Poncho De Nigris aseguran que sólo se estaba arreglando la agujeta de su tenis.

"Ya dejen en paz a los exitosos. Porque les molesta tanto el éxito de los demás ? Solo es un grupo que siempre quiere ver caer a los de arriba, y lo peor es que no ganan nada", escribió en su cuenta de X, antes Twitter. Algunos otros cibernautas aseguran los haters del cantante lo tienen bajo la lupa y esperan cualquier cosa para funarlo.

Salió en su defensa. Foto: X

En cambio, otros usuarios señalan que lo que hizo el artista fue consumir alguna droga: "Un artista drogo. Quién lo hubiera imaginado", "Fue a darle un sorbito a sus chococrispis", "Pero que esperaban si le canta al narco..", "Que raro. Encontraron drogandose a un artista cuyas principales canciones hablan sobre drogas y narcotráfico. No me lo esperaría jamás", son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes. Hasta el momento, la doble P, como también es conocido en el mundo del espectáculo, no se ha pronunciado al respecto.