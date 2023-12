Jonas Brothers regresan a México: ¿dónde y cuándo serán los conciertos?

Los fans de los Jonas Brothers estallaron de emoción al enterarse que regresarán a México como parte de su gira Five Albums. One Night. The World Tour. Lo mejor de todo es que la agrupación estadounidense visitará más de una ciudad en nuestro país, algo que tiene bastante emocionados a sus seguidores.

De acuerdo con los primeros detalles compartidos por la página oficial de los Jonas Brothers, serán tres fechas las que Nick, Joe y Kevin deleitarán a su público en nuestro país, donde se espera que canten los más grandes éxitos de sus cinco álbumes.

La banda conformada por Nick, Joe y Kevin promete dar un espectáculo nunca antes visto | Foto: Instagram

@jonasbrothers

¿Cuándo se presentarán los Jonas Brothers en México?

La banda de pop estará solo en tres ciudades de México. Cabe destacar que esta vez, se dejó fuera a Guadalajara, ciudad que regularmente es sede de eventos de música de esta magnitud. Por ahora se desconoce si en los próximos días anunciarán más fechas en otros lugares de nuestro país.

Ciudad de México

Monterrey

Cancún

Fechas de conciertos en México Jonas Brothers

Los espectáculos se llevarán a cabo en el mes de abrily mayo de 2024, es decir que faltan cuatro y cinco meses para que las "Jonaticas" puedan corear "Sucker", "What A Man Gotta Do", "Strong Enough" y más de sus éxitos.

Cancún: Estadio Andrés Quintana Roo - 30 de abril

Ciudad de México: Arena CDMX - 3 de mayo

Monterrey: Arena MTY - 6 de mayo

Esta vez no habrá concierto en Guadalajara | Foto: Instagram

@jonasbrothers

¿Cuándo será la venta de boletos?

Por ahora no se han dado a conocer las fechas de venta para los boletos, sin embargo, se espera que sea igual que se ha manejado en otros espectáculos. Es decir que se realice una preventa y posteriormente la venta general.

Te sugerimos que consideres comprarlo en la preventa, ya que se espera que la venta de boletos sea de alta demanda, lo que indicaría que los tickets se agotarán rápidamente.

Es probable que durante la preventa los boletos se agoten rápidamente | Foto: Instagram

@jonasbrothers