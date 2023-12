Hija de Carmen Salinas lamenta que dejaron en el olvido a la actriz a dos años de su muerte

Han pasado dos años de la muerte de Carmen Salinas a causa de un derrame cerebral y la familia realizó una misa en honor a la actriz esperando la presencia de personas a la que consideraba sus “amigos”. Ante la ausencia, su hija, María Eugenia Plascencia, lamentó que su madre quedara en el olvidó y señaló que desde entonces también se le han cerrado las puertas a sus hijos en la farándula.

¿Carmen Salinas en el olvido?

María Eugenia Plascencia señaló que se realizó una pequeña ceremonia en el panteón a la que acudieron familiares y algunos medios de comunicación, pero fue a la que organizaron en la misa que esperaban mayor concurrencia y sólo llegaron 18 personas. Ante esto, la hija de la actriz indicó que personalidades que decían ser amigas de su madre la han dejado en el olvido.

Hija de Carmen Salinas lamenta que hayan dejado a su madre en el olvido. Foto: IG @carmensalinas_56

“Se ha retirado mucha gente y lo acaban de ver en la misa de mi mamá, en donde me dolió fue en la misa (…) No había nadie más y nos dolió mucho, pero ahí estábamos con mi mamá, ahí te das cuenta cómo ha cambiado la gente y duele. Me siento mal porque la verdad no se vale que se olviden de mi mamá, traigo sentimientos encontrados”, dijo en entrevista para “De primera mano”.

Cierran la puertas a los nietos de Carmen Salinas

Aunque la actriz de “Porque el amor manda” no dudó en apoyar la carrera de sus nietos, Manuel y Marisol, desde su muerte los jóvenes no han recibido propuestas de trabajo: “Casi nadie se ha acercado, hasta con mi hijo también también se han mantenido así. Así es esto, antes prometían la luna y las estrellas y todo eso, de repente ya nada”.

Plascencia reveló que planean lanzar una bioserie sobre Carmen Salinas, pero hasta el momento ningún productor los ha contactado para hacerles una propuesta por lo que buscará hacerlo de manera independiente. Señaló que le gustaría que sus hijos participaran ya que, además, Marisol comparte un gran parecido con la actriz.