Ex vocalista de La Arrolladora Banda el Limón revela cuánto dinero ganaba cuando era parte de la agrupación: "era un famoso pobre"

Hablar de grandes bandas del regional mexicano en la historia musical de nuestro país, es mencionar inevitablemente a La Arrolladora Banda El Limón, de donde han salido grandes voces, las cuales actualmente tienen una carrera como solistas, entre ellos “El Coyote”, Jorge Medina, Josi Cuen y Germán Montero.

Si bien, los y las fanáticas de este tipo de agrupaciones, creen que los famosos tienen una vida perfecta y llena de lujos, lo cierto es que esto, está muy alejado de la realidad, por lo menos en la vida de uno de los ex vocalistas de La Arrolladora Banda el limón, quien recientemente reveló cuánto ganaba por ser una de las figuras más importantes de la agrupación.

En entrevista para el podcast Es Show, el cantante Germán Montero abrió su corazón y habló de su experiencia al haberse convertido en una de las figuras más importantes en la historia de La Arrolladora Banda El Limón.

Y es que, para Montero ser parte del “monstruo de 16 cabezas”, como también era conocida dicha agrupación, fue un sueño cumplido, pues recordó con gran emoción su entrada a la banda, sin embargo, mencionó que en su caso la fama nunca fue acompañada de la fortuna.

Foto: Especial

German Montero estuvo 6 años en La Arrolaldora

Para el intérprete de “Pensando en ti”, el aspecto económico, así como la poca comprensión de sus jefes fue algo que detonó su salida de la Arrolladora Banda el Limón.

Foto: Es show

Germán Montero abrió su corazón

Y aunque jamás había hablado del tema del salario que recibía por cantar en una de las bandas más famosas en la historia de la música mexicana, antes de revelar su salario compartió que nunca había hablado de ello por el respeto que aún sentía por la banda que lo lanzó a la fama.

Foto: Especial

Germán fue un "famoso, pobre"

Finalmente, el cantante reveló cuánto comenzó ganando en La Arrolladora Banda El Limón y cuánto fue la cantidad que cobró ya en la etapa final que vivió con la banda.

“Es la primera vez que lo voy a decir y creo que la última por que no me gusta hablar de eso, pero haré una excepción…derechita la flecha, cuando yo entro a La Arrolladora Banda el Limón, mi primer sueldo fueron 2 mil 200 pesos en un show, pero lo que generaba… y cuando yo salgo de la Arrolladora, terminé ganando 4 mil 500 y me los pagaban a escondidas para que no se dieran cuenta los músicos”, contó Germán Montero