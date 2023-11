Eiza González: 3 evidencias definitivas que la ponen como la nueva Mujer Maravilla

A través de varios indicios que no dejan ni un solo cabo suelto, la actriz mexicana Eiza González llegaría a la pantalla grande con un personaje muy querido por chicos y grandes. Se trata de la Mujer Maravilla, la súperheroina originaria de Temiscira quien recientemente fue interpretado por Gal Gadot en el universo cinemátográfico de DC Comics.

Evidencias de Eiza González que la colocan como la nueva Wonder Woman

Ante las muchas evidencias que hay tanto en publicaciones en redes sociales por parte de los fans como de los propios actores, a continuación te mostraremos las pruebas de que la mexicana que protagonizó "Amores Verdaderos" será la próxima princesa Diana de Temiscira.

Gal Gadot ya no protagonizaría a Wonder Woman Foto: Especial @gal_gadot

James Gunn anunciaría una nueva película

Todo inició cuando, James Gunn, guionista y director que ha llevado varias películas a la pantalla grande, compartió en su cuenta oficial de Instagram una icónica ilustración de la superheroina que usa el lazo de la verdad con motivo de su creación que fue el pasado 21 de octubre.

Icónica imagen de Wonder Woman en los comics Foto: Instagram @jamesgunn

Esto levantaría sospechas de que habría una nueva película escrita y dirigida por el estadounidense bajo el atuendo que dio a conocer en formato de cómic.

Eiza González reacciona a la publicación de James Gunn

A las pocas horas, la actriz mexicana que ha participado en varias cintas con Jason Statham, Dwayne "La Roca" Johnson, Jamie Foxx, Kevin Spacey y otras estrellas de Hollywood, le dio like a la publicación del director y guinista que ha llevado a la pantalla grande algunas peliculas del universo DC como Escuadrón Suicida y del universo Marvel como Guardianes de la Galaxia y Avengers.

Eiza González le da like a la publicación de Gunn Foto: Instagram @jamesgunn

Eiza González comenta y afirma su participación

Finalmente, a los pocos segundos de dar like a la publicación, Eiza González comentó "This image is the one" (Esta es la imagen indicada, por la traducción en español) en la caja de comentarios, lo que levantó varias sospechas y especulaciones de parte de los fans, quienes afirmaron que la mexicana sería la nueva Mujer Maravilla y reemplazaría a Gal Gadot en la próxima cinta.