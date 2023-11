Galilea Montijo: el talento oculto de la conductora de “Hoy” que casi nadie conoce

A lo largo de casi tres décadas de trayectoria, Galilea Montijo ha demostrado ser una de las mujeres más multifacéticas de toda la industria del espectáculo pues se la ha visto como modelo, conductora, actriz y hasta empresaria, sin embargo, esto no es todo pues la querida conductora de “Hoy” tiene un talento oculto del que muy pocas personas conocen pues no lo ha explotado al máximo o al menos no de manera pública, por lo que en esta nota te diremos todo sobre esta faceta poco conocida de la querida presentadora tapatía.

Como se mencionó antes, Galilea Montijo ha experimentado una gran cantidad de facetas a lo largo de su exitosa carrera en la televisión, prueba de ello es que saltó a la fama luego de ganar un certamen de belleza y poco tiempo después dio el salto a la conducción y a la actuación, actividades con las que logró consagrarse como una de las máximas celebridades de la farándula, posteriormente.

Galilea Montijo tiene una exitosa trayectoria en medios de casi tres décadas. Foto: IG: galileamontijo

Una vez que se convirtió en toda una celebridad, Galilea Montijo explotó su faceta como empresaria montando su propia línea de ropa, en la cual, también debutó como diseñadora, lo cual, en sus propias palabras fue un auténtico sueño hecho realidad pues la moda es una de sus más grandes pasiones, además, en el plano personal también ha dejado ver en más de una ocasión cómo es en su papel de madre.

¿Cuál es la faceta menos conocida de Galilea Montijo y su talento oculto?

En mayo del 2017 Galilea Montijo realizó distintas publicaciones en su perfil oficial de Instagram en las que dejó ver que luego de derrochar talento en el exitoso matutino de Televisa aprovechaba sus tardes para desarrollar sus habilidades musicales pues tomaba clases privadas de violín y durante varios meses estuvo presumiendo sus avances en la ejecución de este complejo instrumento.

Galilea Montijo tomó clases de violín hace algunos años atrás. Foto: IG: galileamontijo

Con el paso de los meses y la intensa carga de trabajo de la querida conductora de “Hoy” las actualizaciones de sus avances en sus clases de violín fueron disminuyendo y esta faceta de la tapatía fue quedando prácticamente en el olvido, por lo que se desconoce a qué nivel de ejecución llegó y si todavía es que acostumbra a tocar dicho instrumento de cuerdas.

En redes sociales quedaron muy pocos registros de la faceta de violinista de Galilea Montijo, sin embargo, si se realiza una detallada búsqueda se pueden encontrar algunas fotografías de la querida conductora de “Hoy” en sus clases privadas, además circula un breve video donde se le puede ver tocando un fragmento de “estrellita donde estás” y al finalizar se puede ver a la conductora sumamente sonriente por lo que quedó más que claro que el haber podido desarrollarse en esta faceta fue una grata experiencia.

