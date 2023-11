Mariana Botas se roba las miradas en el microbikini estampado de temporada

"Una Familia de Diez" es un proyecto que Jorge Ortíz de Pinedo creó sin imaginar que daría pie a que tres talentosas actrices se conocieran y se hicieran tan cercanas que aprovecharían el confinamiento que trajo consigo la pandemia de Covid-19 para generar un podcast que hoy por hoy sigue siendo popular entre sus seguidores, quienes siempre se mantienen al tanto de las novedades de "Envinadas", proyecto en el que participan Jessica Segura, Daniela Luján y Mariana Botas.

A pesar de que las tres se mantienen muy activas en redes sociales y no dudan en postear imágenes de algunos de sus mejores atuendos, es Mariana Botas quien suele cautivar con su belleza y pasión por la moda, tal y como ocurrió la tarde este 6 de noviembre, durante la cual, la actriz decidió demostrar que es una excelente exponente de la moda playera.

Mariana Botas también ha dado cátedra de estilo cuando se trata de combinar bikinis con pareos / IG: @marianabotasl

Mariana Botas impresiona con traje de baño de dos piezas: FOTOS

Fueron dos los trajes de baño con los que Mariana Botas cautivó esta tarde, uno consistente en un diseño sobrio black and white que conjuntó con un pareo de estampado a juego y otro un poco más moderno y juvenil que es perfecto para presumir tu figura a finales de año.

El gran atributo del look de Mariana Botas consiste en que, a pesar de contar con un detalle de abertura en el escote no lo explota de una manera extrema, lo cual lo vuelve una alternativa perfecta para aquellas mujeres que no quieren verse demasiado descubiertas con sus bañadores.

Los lentes de sol son un accesorio infalible para completar tus looks playeros / IG: @marianabotasl

Si a esto le sumamos la combinación girly de colores cálidos, tenemos que el traje de baño de quien diera vida a "Martina" en "Una Familia de Diez" es bastante llamativo, innovador y versátil, ideal para derrochar belleza en la playa o en una pool party en la que quieras destacar por medio de tu atuendo.

Así fue como Mariana Botas enseñó a llevar los trajes de baño con aberturas en el escote / IG: @marianabotasl

Como complementos siempre puedes inclinarte por el uso de accesorios como lentes de sol con pasta gruesa, salidas de playa e incluso pareos, prendas que Mariana Botas ha ensañado a utilizar en más de una ocasión, dejando en claro que el estilo no conoce edades y que los accesorios que para algunas son innecesarios, para otras son una verdadera joya.