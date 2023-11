Sin piernas y en silla de ruedas: el triste final de un apuesto galán del Cine de Oro

El nombre de David Silva tiene un lugar especial en los libros de Historia de la llamada Época de Oro del Cine Mexicano pues su talento lo llevó a desarrollar una de las carreras más destacadas del ambiente artístico, sin embargo, en el plano personal no la pasó tan bien pues el reconocido actor tuvo un final más que trágico ya que tuvo que pasar los últimos años de su vida postrado en una silla de ruedas por culpa de un fuerte accidente y una terrible enfermedad, por lo que en esta ocasión recordaremos cómo fue su intensa vida, la cual, fue una auténtica rueda de la fortuna.

David Silva Guglielmeti es el nombre completo del actor nacido en la Ciudad de México el 9 de octubre de 1917 y según se sabe desde siempre se sintió atraído por el ambiente artístico debido a que su padre era un reconocido cantante operístico, sin embargo, antes de incursionar en la actuación estudió leyes, pero no culminó su carrera debido a que se le presentó la oportunidad de trabajar como locutor y fue a partir de ello que pudo tener sus primeros acercamientos con algunas celebridades de la farándula, quienes lo invitaron a participar como extra en algunas producciones en las que no era acreditado, no obstante, esto fue suficiente para que finalmente se despertara su verdadera pasión.

Davis Silva ganó un Premio Ariel en los primeros años de su carrera. Foto: Mediateca UNAM

Cabe mencionar que los inicios de David Silva en el cine no feron nada sencillos debido a que fue vetado por un año por impulsar la creación del primer sindicato de extras, no obstante, en cuanto logró librarse de esta situación comenzó un ascenso meteórico a la fama pues desde el inicio comenzó a codearse con grandes celebridades del ambiente artístico del momento como Emilio “El Indio” Fernández, Pedro Armendáriz, Carmen Montejo, Carlos López Moctezuma, Lupe Vélez y Katy Jurado, tan solo por mencionar algunas.

David Silva logró consagrarse a base de talento

En sus primeros años de carrera, David Silva también tuvo la oportunidad de brillar en Hollywood, además, se hizo acreedor a un Premio Ariel por su extraordinario trabajo en “Campeón sin corona” (1946), por lo que desde entonces se convirtió en una de las máximas celebridades de la pantalla grande.

Una vez consolidada la carrera de David Silva, el histrión no hizo otra cosa más que aumentar su prestigio tomando distintos papeles que implicaban verdaderos retos artísticos, por ello se le pudo ver como gangster, policía, investigador y por si fuera poco, también fue uno de los iniciadores del llamado Cine de Luchadores donde se encargó de personificar en la pantalla grande a “Huracán Ramírez”.

David Silva era un actor con una extraordinaria versatilidad escénica. Foto: Mediateca UNAM

Al finalizar la llamada Época de Oro del Cine Mexicano, David Silva fue de los pocos actores que lograron mantenerse vigentes y esto lo consiguió gracias a su gran rango interpretativo y durante esta época derrochó talento las cintas de todo tipo como del cine de ficheras, picardía mexicana y hasta colaboró en un par de producciones de Alejandro Jodorowsky.

El trágico final de David Silva

A principios de la década de 1970, la vida de David Silva cambió de forma radical pues para empezar sufrió un fuerte accidente automovilístico del que afortunadamente pudo salir vivo, sin embargo, sufrió una fuerte lesión en la pierna izquierda que lo obligó a someterse a un largo tratamiento en el que descubrió que padecía diabetes y dicha enfermedad complicó su recuperación, lo cual derivó en la amputación de su pierna, lo cual, lo obligó a quedar postrado en una silla de ruedas.

David Silva se mantuvo activo en la actuación hasta los últimos años de su vida. Foto: Mediateca UNAM

Cabe señalar que, esta situación no evitó que David Silva siguiera actuando, incluso, llegó a aparecer a cuadro en su silla de ruedas, no obstante, a mediados de la década de 1970 la diabetes le dio un nuevo golpe pues sufrió la amputación de su pierna derecha, no obstante, su recuperación no transcurrió de buena forma y días después falleció a los 58 años de edad.

SIGUE LEYENDO:

¿Quién fue mejor cómico, Tin Tan o Cantinflas? Esto dice la inteligencia artificial

Las fotos de Silvia Pinal que se volvieron tendencia la confirman como la actriz más bella del Cine de Oro