Los hijos de Jenni Rivera profanan la tumba de su madre y su abuela los critica en redes sociales: VIDEO

Jenni Rivera es una de las artistas que fue conmemorada este Día de Muertos, pues además de los millones de fanáticos que tiene, su familia aún la recuerda y sigue al pendiente de los lugares que son destinados para resguardar sus restos o algunos otros que son simbólicos en memoria de la llamada “Diva de la banda”.

Pero aunque la familia Rivera sigue llorando la partida de la estrella grupera, varios de los integrantes están más distanciados que nunca, ya que se dio a conocer que tras ser los hijos de la cantante quienes tomaron el mando de los negocios que dejó su madre, no todos estuvieron de acuerdo, razón por la que se dejaron de hablar e incluso hay enemistad entre algunos.

Ahora fue Rosa Saavedra, la mamá de Jenni Rivera quien despotricó en sus redes sociales en contra de sus nietos, el motivo del enojo de la señora es porque Chiquis Rivera y sus hermanos no le hablaron para consultarle sobre el color de las flores que le llevarían a su madre, pues se había planeado que fueran blancas.

Al llegar a la tumba, la madre de Jenni Rivera vio como sus nietos habían profanado su voluntad ya que llevaron flores de colores al lugar en el que descansan los restos de su hija, por lo que no dudó en exponerlos a través de sus redes sociales e incluso los invitó a llamarle para consultarle cualquier cosa, pues no hay una buena comunicación entre ellos.

“Le trajeron estas flores a Jenni, pero tal parece que no tiene dedos o no tienen boca, tienen mis números de teléfono, tienen mi página, pueden decirme, yo había ideado ponerle puras blancas, flores blancas a mi mariposa blanca, pero ya le trajeron de otro color si nos hubiéramos puesto de acuerdo, hubiéramos puesto puras blancas”, es lo que dijo Rosa Saavedra.

Tras fallecer en un accidente aéreo la madrugada del 9 de diciembre de 2012 despues de un concierto en Nuevo León, la tumba de Jenni Rivera se encuentra en el cementerio conocido como All Souls Cementery, en el segmento llamado "Momma's Garden" en Long Beach, California, ciudad en la que nació la cantante.

Otra de las cosas que dijo Doña Rosa es que si sus nietos le hubieran avisado que ellos llevarían las flores, ella no hubiera dado la vuelta hasta la tumba, ya que asegura que no es por el dinero que gasta en comprar las flores o en el traslado sino porque realmente se cansa del largo viaje que lleva a cabo.

“Yo no necesito tampoco que me den el cheque, tampoco necesito el dinero para poderle traer yo flores a mi hija, todo el tiempo las traía antes, me dieran cheque o no me dieran, es el tiempo hay veces que yo tengo mi tiempo contado”, agregó la mamá de la “Diva de la banda”