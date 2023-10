Chiquis Rivera se declara fan de RBD, así suena su cover de "Este corazón" junto a Grupo Los Rojos

La fiebre por RBD no deja de aumentar ahora que su esperada gira de reencuentro está ocurriendo con fechas ya concluidas en Estados Unidos y con su próxima llegada a México en los recintos más importantes como es el caso del Estadio Azteca; sin embargo, los fans que no se han despedido de la agrupación por décadas no son los únicos emocionados por ver a "Rebelde" nuevamente en los escenarios, ya que los famosos también se han sumado a esta emoción.

Entre ellos destaca el nombre de Chiquis Rivera, quien este fin de semana se volvió tendencia en redes sociales por declararse fanática de RBD, ¡con una nueva canción! Se trata de un cover junto al Grupo Los Rojos en el que le dieron una nueva reinterpretación a "Este corazón", una de las canciones más populares tras la llegada de la agrupación y telenovela que conquistó al público.

Chiquis reinventó el look de RBD con prendas de cuero. (Foto: IG @chiquis)

Sin embargo, ahora Chiquis Rivera y los cantantes se olvidaron del pop para convertir el tema en una canción grupera que ya ha dividido opiniones. ¿La razón?, que el lanzamiento de Grupo Los Rojos no recupera la melodía clásica, sino que apostó por un ritmo que manejan a la perfección y en el que sin duda encaja la hija de la Diva de la Banda. A pesar de ello, es importante resaltar que el resultado no fue del agrado de todos.

Tunden en redes a Chiquis Rivera por cantar "Este corazón": "La arruinó, ¡respeto RBD!"

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante compartió una sesión de fotos para promocionar su nueva canción en colaboración. Para la ocasión, incluyó imágenes detrás de escena de lo que formó parte del video oficial del tema y algo que llamó la atención de muchos fue precisamente que tanto los miembros del grupo como ella misma recordaron los looks de los protagonistas de la telenovela de Televisa.

En looks denim, prendas de cuero, camisas blancas, corbatas y calzado rojo, se presentaron para darle una nueva interpretación a la canción: la mala noticia es que su colaboración dividió opiniones entre los usuarios de redes sociales y los propios fans de RBD, quienes aplaudieron y criticaron el estreno de la canción.

¿Te gusta esta colaboración? (Foto: IG @chiquis)

"Gracias a @grupolosrojos por tomarme en cuenta para esta colaboración 'Este Corazón' Disponible Ya! En todas las plataformas digitales", fue el mensaje que escribió Chiquis Rivera escribió para acompañar sus fotos, mientras que los fans no dudaron en dejar sus opiniones positivas y negativas respecto al estreno de la nueva versión grupera de la ya tan conocida canción.

"Pensé que iban a concierto de RBD"

"Nah, eso lo arruina. ¡Respeto RBD! No hagas que sea tu canción"

"Nos acabas de matar con esta canción. Jajaj! La amoooooooo! Ok bye"

"Orgullosas de ti siempre, always making us proud"

"Esta era una de mis canciones favoritas de RBD en mis tiempos ¡¡tan feliz de verte en ella nena!!" Son algunos de los comentarios que se leen en la red.

¿Cuál es tu canción favorita, la original o la nueva versión? (Foto: IG @chiquis)

Los Rojos, Chiquis "Este Corazón", escucha la canción aquí

